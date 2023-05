ZAKSA była nie do ruszenia, ale zderzyła się z pociągiem pancernym. "To był kosmos"

Jastrzębski Węgiel występ w finale PlusLigi zaczął od mocnego uderzenia – pokonał Zaksę 3:0, a ta wyglądała na nieco zaskoczoną takim przebiegiem zdarzeń. I nie była w tym osamotniona. Po tym meczu pojawiły się więc dwa pytania: czy jastrzębianie będą w stanie zaprezentować się równie dobrze w kolejnych spotkaniach? I czy możliwe, że kędzierzynianie znów spiszą się tak słabo? Po drugim pojedynku – w którym wicemistrzowie kraju wygrali z obrońcami tytułu 3:1 – mamy kolejne dwa pytania - czy Zaksa będzie w stanie w swoim stylu wrócić z bardzo dalekiej podróży? I czy rywale jej na to pozwolą? O tym oraz m.in. o głównych bohaterach będącej w bardzo komfortowej sytuacji drużyny trenera Marcelo Mendeza i powrocie do normalności Bartosza Bednorza opowiada Sport.pl Robert Prygiel, prezes Stali Nysa.

REKLAMA

Zobacz wideo Grot Budowlani Łódź z brązem Tauron Ligi. "Było widać, że ten zespół ciągle robi postęp"

Agnieszka Niedziałek: Ireneusz Mazur stwierdził, że w pierwszych dwóch spotkaniach finałowych ZAKSA zderzyła się z pociągiem pancernym i została zmieciona z peronu. Miał pan podobne wrażenie?

Robert Prygiel: Trener Mazur słynie z poetyckich określeń (śmiech). Pamiętam, że jastrzębianie grali świetnie w połowie fazy zasadniczej i teraz wrócili do tego. Spisują się rewelacyjnie, popełniają bardzo mało błędów, wytwarzają presję zagrywką. Można stwierdzić, że trafili idealnie z formą na najważniejszy moment sezonu. Na bazie dwóch meczów finałowych o Zaksie nie mogę powiedzieć tego samego. Byli nie do ruszenia, ale ten moment w obecnym sezonie przyszedł i dość szybko odszedł. Bo trwał miesiąc, może półtora. Nie ma teraz w ekipie kędzierzynian zawodnika, o którym można byłoby powiedzieć, że gra nieźle. Pytanie, czy to Jastrzębski Węgiel jest taki świetny, czy to ZAKSA słabsza.

Może to i to?

Na pewno. Nigdy tak naprawdę przy tego typu sprawach przyczyna nie leży tylko po jednej stronie. Jastrzębianom czapki z głów za te mecze.

Ich gra w tym sezonie wcześniej falowała, a w finale zaimponowali póki co właśnie równą postawą, bez wyraźnych przestojów. Kędzierzynianie z kolei pokazywali dotychczas, że potrafią wygrywać w najważniejszych momentach, a w rywalizacji o złoto tego im jak na razie brakuje.

Zgadza się. Byłem pod ogromnym wrażeniem Zaksy wcześniej. Tego, jak ogrywali wielkie zespoły w drodze po np. finał Ligi Mistrzów. Tego, jak odwracali mecze, będąc w bardzo trudnym położeniu. Wygrywali z kozakami. Jastrzębski Węgiel na pewno to wszystko analizował w ostatnich tygodniach. I dobrze wiedział, że ZAKSA może mieć słabszy moment, ale potrafi się podnieść. Dlatego u jego zawodników było pełne skoncentrowanie. Jak przy wyniku 24:24 - determinacja, chłodna głowa i realizacja taktyki.

Czy ta różnica - gdy porównujemy postawę we wcześniejszej fazie sezonu i w finale – może się wiązać z tym, że ekipie z Kędzierzyna-Koźla miała trudniejszą przeprawę w fazie play-off w PlusLidze i w LM?

Jak chce się znaleźć tłumaczenie, to zawsze się znajdzie. ZAKSA pokazywała nieraz wcześniej charakter, w LM wyeliminowała siatkarskie tuzy. Dla drużyny to poligon doświadczalny, który oswaja z trudnymi momentami. Różnica w liczbie meczów nie była aż tak znacząca. To, co prędzej moim zdaniem ma znaczenie - choć nie chciałbym tu nikomu niczego wytykać – to to, że Jastrzębski Węgiel wydaje się być przygotowany na finały fizycznie i mentalnie, a ZAKSA nie wygląda na taką.

W ostatnich tygodniach mówiono sporo o tym, że ogromne znaczenie na jej wyniki miał będący w niesamowitej dyspozycji Bartosz Bednorz. A wiadomo było, że nie będzie w stanie tak grać cały czas.

To prawda. To, co pokazywał przez miesiąc czy półtora, to był kosmos i nie da się tak ciągle grać. On miał 70-80 procent skuteczności w ataku nie w jednym meczu, ale regularnie przez kilka tygodni. Teraz zszedł do 40-50 procent i mówi się, że zagrał słabo. Ale może teraz gra po prostu normalnie? No i przedtem był wspomagany przez mających swoje atuty Aleksandra Śliwkę i Łukasza Kaczmarka, a teraz w finale tego też brakowało.

"Gra w innej lidze". Lider Zaksy wystrzelił w kosmos. "My w Polsce trochę tego nie lubimy"

Sporo chwalono za dwa ostatnie mecze jastrzębian jako całą drużynę. Ale najbardziej chyba jednak Stephena Boyer i Tomasza Fornala. Czy pan zwrócił uwagę na jeszcze kogoś?

Cała drużyna rzeczywiście zagrała świetnie. Tomek Fornal błyszczy. Odczepia łatkę gracza, któremu ciągle czegoś brakuje, by być topowym zawodnikiem. Bardzo mu kibicuję. Jak tak będzie grał do końca, to będzie jednym z głównych kandydatów do tytułu MVP sezonu. Bardzo pozytywnie wspominam trzy lata, kiedy trenowałem go w Radomiu. To chłopak, który bardzo ciężko pracuje. A Boyer? Pamiętamy początek sezonu w jego wykonaniu. Grał wtedy jak z kosmosu i teraz jest podobnie.

Jesienne wyczyny Francuza chyba można zestawić z niedawnymi popisami Bednorza.

Tak, jak najbardziej. A co do innych graczy Jastrzębskiego Węgla, to wspomniałbym jeszcze o Benjaminie Toniuttim. Niewątpliwie zadanie ułatwia mu obecnie dobre przyjęcie, ale i tak przypomina się teraz jego gra sprzed kilku lat. W tym najlepszym wydaniu.

To chyba szczególnie warto podkreślić, bo w tym sezonie doświadczony rozgrywający zbierał słabsze recenzje. Pojawiały się czasem głosy, że najlepsze lata może mieć już za sobą.

Jestem daleki od takich ocen i komentarzy, ale ostatnio gra top. Jak mówiłem – drużyna mu to ułatwia, bo ma lepsze przyjęcie niż Marcin Janusz z Zaksy. Fakt, Ben miał może rok czy dwa słabsze, ale teraz gra jak z najlepszych czasów, gdy był w Kędzierzynie-Koźlu.

W wielu przypadkach przy stanie 0-2 i tak grającym rywalu powiedzielibyśmy, że są raczej małe szanse, by odwrócić losy finału. Tyle że tu mówimy o Zaksie, która zasłynęła wychodzeniem z bardzo trudnych sytuacji.

No właśnie. Powiem tak – czystą przyjemnością jest oglądać ten finał i chciałbym, by trwał jak najdłużej. Bo mimo że zawodnicy narzekali na zmęczenie, to teraz jednak wszyscy są zdrowi i pokazują naprawdę wysoki poziom.

Uważa pan, że ZAKSA zdoła się odrodzić w środowy wieczór?

Darzę sympatią obie drużyny. W Jastrzębskim Węglu kiedyś grałem, a Zaksę szanuję i cenię tamtejszą kulturę pracy. Myślę, że drużyna z Kędzierzyna-Koźla to jedyny zespół w naszej lidze, który jest w stanie nadrobić taką stratę lub przynajmniej przedłużyć rywalizację. Tyle że musi dużo zmienić - mentalnie i fizycznie. A trudno zrobić to w ciągu czterech-pięciu dni. Trener Tuomas Sammelvuo ze swoim sztabem na pewno robił, co mógł. Dla dobra siatkówki wskazane by było, gdyby ta rywalizacja potrwała dłużej, bo obserwujemy w niej najwyższy poziom.

Fornal z pełnym pakietem i manifestem. Dwie akcje, które podłamały Zaksę

Mówiąc żartobliwie, ZAKSA pokazywała już w tym sezonie, iż dla niej wynik 0:2 w setach to jak 0:0, więc chyba jest szansa, że i teraz odnajdzie się, będąc pod ścianą.

Fakt (śmiech). Teoretycznie to potrafi, ale dotychczasowe wydarzenia z finału mogą mieć jednak wpływ na pewność siebie. Poza tym wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej – pełnej koncentracji Jastrzębskiego Węgla. Widać to było choćby w ich mimice. Zdają sobie dobrze sprawę, że kędzierzynianie mogą wrócić do gry. Byli na to przygotowani cały czas. To rywalizacja dwóch bardzo świadomych drużyn. Jastrzębianie nie zlekceważą rywala, a kędzierzynianie mogą się odbudować.

Ale czy są w stanie wygrać aż trzy mecze z rzędu? I czy Jastrzębski Węgiel może trzeci raz z rzędu zagrać tak dobrze, niemal bez błędów?

Wszystko jest możliwe. Jastrzębie ma w składzie trzech mistrzów olimpijskich i dwóch reprezentantów Polski. Jeśli najmłodszy zawodnik na parkiecie w ich składzie ma 25 lat, to jest to naprawdę doświadczony zespół. Mają świadomość, że Zaksę trzeba jeszcze dobić. Ekipa z Kędzierzyna potrafi zaś grać pod presja, wychodziła z trudnych sytuacji. Nie odważę się wytypować wyniku tej rywalizacji. Ale mam dużą przyjemność z jej oglądania.

Życzy pan sobie, by trwała jak najdłużej. Siatkarze chyba niekoniecznie, mając na uwadze, że i tak zmierzą się jeszcze 20 maja w finale LM.

Ale i tak będą trenować wciąż pod kątem tego spotkania. Oczywiście, odpoczynek się przydaje, ale czy rozegrają w tym czasie dwa, czy cztery mecze, to już nie jest aż taka duża różnica.