Przebudowa polskiego giganta. Najgorszy sezon od lat. Olbrzymie zmiany

Chemik Police zajął dopiero piąte miejsce w tegorocznych rozgrywkach Tauron Ligi. To najgorszy sezon klubu, od kiedy powrócił on na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Jak poinformował "Super Express", władze szykują z tego powodu gigantyczne zmiany. Z zespołem ma się pożegnać obecny szkoleniowiec Radosław Wodziński, ale nie tylko on. Ogromne roszady szykują się również wśród zawodniczek.

