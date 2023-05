Asseco Resovia wygrywa z Wartą Zawiercie. Brązowy medal PlusLigi coraz bliżej

Rywalizacja o medale w PlusLidze wkroczyła w decydującą fazę, a rywalizacja toczy się do trzech wygranych spotkań. W parze finałowej prowadzi obecnie Jastrzębski Węgiel, który w przypadku środowej wygranej z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle zapewni sobie mistrzostwo Polski. Z kolei Asseco Resovia we wtorek pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie i jest o krok od wywalczenia brązu.

Asseco Resovia o krok od brązowego medalu PlusLigi. Druga wygrana z Zawierciem

We wtorek w hali w Rzeszowie odbyło się trzecie spotkanie Asseco Resovii z zespołem z Zawiercia. Mecz rozpoczął się zdecydowanie lepiej dla gospodarzy, którzy już po kilku minutach rywalizacji wypracowali czteropunktową przewagę nad rywalami i prowadzili 10:6. Nie oddali jej już do końca seta, a nawet ją powiększali. Ostatecznie partia zakończyła się wygraną do 19.

Drugi set bardzo dobrym serwisem otworzył Jan Kozamernik. Przy zagrywce Słowaka Resovia zdobyła cztery punkty z rzędu. Chwilę później do głosu zaczęło jednak powoli dochodzić Zawiercie, które zaczęło gonić. I choć w pewnym momencie przegrywało już pięcioma punktami, to zdołało zniwelować stratę do dwóch punktów. W środkowej fazie seta rzeszowianie powiększali przewagę, prowadząc w pewnym momencie nawet 15:11. Siatkarze z Zawiercia jednak nie poddawali się i zdołali doprowadzić do remisu po 19. Ostatnia faza seta przebiegła jednak na korzyść Resovii, która ostatecznie wygrała 25:22 i prowadziła w meczu już 2:0.

W trzeciej, jak się później okazało ostatniej, partii gra była najbardziej wyrównana. Od początku oba zespoły szły punkt za punkt i przez dłuższą część utrzymywał się wynik remisowy. Dopiero w końcówce goście wypracowali dwupunktową przewagę (15:17 i później 19:21), jednak nie zdołali jej obronić. Asseco Resovia wygrała seta do 23 i mecz 3:0, czym przybliżyła się do brązowego medalu.

Czwarty mecz obędzie się w sobotę 13 maja w Zawierciu. Jeśli Asseco Resovia wygra, przypieczętuje brąz PlusLigi.

Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:0 (25:19, 25:22, 25:23)