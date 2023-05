Poznaliśmy brązowego medalistę siatkarskiej Tauron Ligi. Powrót na podium po latach

Siatkarki z Łodzi przystępowały do tego starcia na fali dwóch zwycięstw z rzędu. W poprzednich meczach błyskawicznie rozprawiały się z BKS-em. Pierwsze spotkanie w Bielsku-Białej zakończyło się wynikiem 3:1. Cztery dni później w Łodzi, gospodynie nie oddały już rywalkom nawet seta. Zawodniczki BKS-u znajdowały się przed wtorkową konfrontacją na niechlubnej passie pięciu porażek z rzędu i nic nie zapowiadało tego, że cokolwiek może się zmienić.

Siatkarki Budowlanych Łódź z brązowym medalem Tauron Ligi. Pewnie pokonały BKS Bielsko-Biała

I na początku wszystko szło po ich myśli, ponieważ błyskawicznie zbudowały sobie przewagę 7:3. Rywalki były jednak w stanie odrobić ten wynik i doprowadzić do remisu. Później inicjatywę przejęły siatkarki BKS-u, które ostatecznie wygrały tego seta na przewagi 26:24. Druga partia należała już jednak do Budowlanych. Pomimo tego, że na początku BKS walczył jak równy z równym, nie dał rady i finalnie poległ 22:25.

Trzeci set to już koncert siatkarek Macieja Biernata, które szybko wyszły na prowadzenie 9:4 i nie oddały już tej przewagi do końca. Ostatecznie wygrały 25:17. Dużo bardziej zacięta była czwarta partia. Oba zespoły nie pozwalały przeciwnikowi na wiele. Kiedy wydawało się, że BKS ma już zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, przy stanie 23:20, wtedy łodzianki doprowadziły do remisu, a następnie przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę. Set zakończył się rezultatem 27:25 i to zespół Budowlanych mógł cieszyć się z brązowego medalu.

Siatkarki Macieja Biernata poprawiły tym samym rezultat z ubiegłego roku, kiedy przegrały w meczu o trzecie miejsce z ŁKS-em Łódź 0:3. To pierwsze od czterech lat i wicemistrzostwa Polski podium łódzkiego zespołu na koniec sezonu Tauron Ligi. O złoty medal walczą ciągle siatkarki ŁKS-u Łódź oraz Developres Rzeszów. Po dwóch meczach jest remis 1:1. Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę 10 maja.