Szokujący wynik w meczu reprezentacji. Rozpacz siatkarek po ostatnim punkcie

Southeast Asian Games to odbywające się w dwuletnim cyklu zawody dla państw Azji Południowo-Wschodniej. W tym roku organizatorem jest Kambodża. Siatkówka jest jedynie jedną z konkurencji, ale reprezentacja gospodarzy nie jest najlepsza. Za to kadra Filipin uchodzi za jednego z faworytów do końcowego zwycięstwa.

Siatkówka. Olbrzymia klęska Kambodży. Filipinki "zmiotły" je z parkietu

Reprezentacja Filipin, dotychczas złoty medal w tych zawodach zdobywała sześciokrotnie, choć po raz ostatni w 1993 roku. Jednak tylko raz zdarzyło się, żeby nie zajęła przynajmniej czwartego miejsca. Kadra Kambodży jest za to całkowitym outsiderem. Gra obecnie w swoim pierwszym turnieju od 1970 roku, a to dlatego, że została reaktywowana dopiero w 2021 roku. Skala porażki wciąż jest jednak szokująca.

Trzy razy po 5:25. Właśnie takim wynikiem przegrała drużyna gospodarzy w swoim pierwszym meczu tego turnieju. W dodatku siatkarki tylko cztery punkty zdobyły z gry. Pozostałe 11 padło ich łupem dzięki błędom rywalek. Słów wsparcia zrozpaczonym reprezentantkom Kambodży udzielił trener reprezentacji Filipin Jorge Edson Souza de Brito. To Brazylijczyk, który w wygrał olimpijskie złoto w 1992 roku.

- Nie zaczynasz od razu na szczycie. Startujesz powoli. Myślę, że są na dobrej drodze, mają młody skład, grają w turniejach przeciwko silniejszym. Tak trzeba. Nie polepszysz się jeżeli nie będziesz grał na każdym poziomie, robił krok po kroku w górę.

Lepsza forma mężczyzn. Kambodża wraca z medalem

Żeńską reprezentację Kambodży czekają jeszcze starcia w fazie grupowej z Wietnamem i Singapurem. Z tą ostatnią kadrą istnieje największa szansa na wygraną. Singapur pierwszy mecz przeciwko Wietnamkom przegrał łącznie 28:75. Nie jest to może tak duża różnica, jak w wypadku reprezentacji Kambodży, ale również pokazuje, że daleko im do najlepszych drużyn turnieju.

Dużo lepiej poradziła sobie za to męska reprezentacja gospodarzy. Panowie doszli aż do finału, w którym ulegli Indonezji 0:3 (21:25, 10:25, 15:25). To poprawa względem 2021 roku, w którym zdobyli brązowy medal.