Kosmiczne ceny biletów na Ligę Narodów. Więcej niż na piłkarską kadrę

Już 7 czerwca reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. Najpierw podopieczni Nikoli Grbicia polecą do japońskiej Nagoyi, gdzie zmierzą się z Francją, Iranem, Bułgarią oraz Serbią. Następnie przeniosą się do Rotterdamu i tam zagrają z Niemcami, Holandią, USA i Włochami. Na zakończenie fazy grupowej spotkają się ze Słowenią, Brazylią, Kanadą i Japonią. Ostatni etap zmagań w grupie odbędzie się na Filipinach.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Jeśli uda się awansować do fazy pucharowej, Polacy zagrają o zwycięstwo w turnieju na własnej ziemi. Nie wiadomo jednak, czy trybuny będą zapełnione. Niektórzy kibice mogą po prostu nie mieć pieniędzy na wejściówkę.

Gigantyczne ceny biletów na mecze Ligi Narodów. Kosztują więcej niż te na spotkanie piłkarskiej reprezentacji Polski

Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe oraz finał Ligi Narodów odbędą się w dniach 19-23 lipca w Gdańsku. Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) zamieścił we wtorek na oficjalnej stronie internetowej ceny biletów, które będą dostępne w sprzedaży już od 11 maja. I te trzeba przyznać, że do tanich nie należą.

Znany ukochany wspiera polską siatkarkę. Doznała potwornej kontuzji. Pokazali zdjęcia

Najtańsza wejściówka za obejrzenie jednego dnia zmagań kosztuje 129 złotych. Aby mieć możliwość zobaczenia zawodników z bliska, trzeba zapłacić od 249 do nawet 399 złotych. Całkowity koszt biletów na wszystkie dni rywalizacji może wahać się od 387 do aż 1197 złotych. PZPS zakomunikował również, że stawki mogą jeszcze ulec zmianie. Jedynym wyjątkiem jest 19 lipca, kiedy na parkiecie nie zobaczymy reprezentantów Polski. Wtedy wejściówka będzie kosztować od 69 do 129 złotych.

Ceny biletów na mecze w dniach 20-23 lipca:

Kat. 1 - 399 zł

Kat. 2 - 329 zł

Kat. 3 - 249 zł

Kat. 4 - 179 zł

Kat. 5 - 129 zł

Ceny biletów w dniu 19.07 (dzień bez udziału reprezentacji Polski):

Kat. 1 - 129 zł

Kat. 2 - 89 zł

Kat. 3 - 69 zł

ŁKS przekazał fatalne wieści. "Potwierdził się czarny scenariusz"

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Jeśli nic się nie zmieni, to bilety na mecz siatkarskiej reprezentacji Polski podczas Ligi Narodów, będą droższe od tych na spotkanie polskich piłkarzy z Niemcami. Kilka tygodni temu Polski Związek Piłki Nożnej przekazał, że wejściówki na to starcie będą kosztować od 140 do nawet 280 złotych.