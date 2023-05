ŁKS przekazał fatalne wieści. "Potwierdził się czarny scenariusz"

Zuzanna Górecka kontuzji doznała w drugim meczu finałowym Tauron Ligi. Jej drużyna ŁKS Commercecon Łódź pokonała po tie-breaku Developres Rzeszów, ale zwycięstwo zeszło na dalszy plan. W jednej z akcji 23-latka wyskoczyła do ataku, a spadając, niefortunnie postawiła nogę i upadła na parkiet. Siatkarka złapała się za kolano i zalała łzami. Nie była w stanie kontynuować gry. Od razu podbiegły do niej służby medyczne. Musiały ją znieść na noszach. Górecka opuściła parkiet kryjąc twarz w dłoniach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Zuzanna Górecka usłyszała brutalną diagnozę. "Miesiące rehabilitacji..."

Uraz wyglądał bardzo groźnie, dlatego kibice siatkarscy z całego kraju z niepokojem oczekiwali na informacje na temat stanu zdrowia przyjmującej reprezentacji Polski. W końcu w poniedziałek wiadomość przekazał na Twitterze klub ŁKS Commercecon Łódź. Niestety nie były to dobre wieści. - Potwierdził się czarny scenariusz... Zuza Górecka doznała urazu łąkotki oraz więzadła przedniego krzyżowego. W najbliższych dniach przyjmującą czeka zabieg, a w kolejnych miesiącach rehabilitacja oraz praca nad powrotem do formy. Zuzia wiemy, że wrócisz silniejsza! - czytamy w specjalnym tweecie.

Znany ukochany wspiera polską siatkarkę. Doznała potwornej kontuzji. Pokazali zdjęcia

Tak groźne urazy kolana trzeba leczyć co najmniej kilka miesięcy. Oznacza to, że najprawdopodobniej Górecka straci cały nadchodzący sezon reprezentacyjny. Już pod koniec maja wystartuje siatkarska Liga Narodów. W pierwszym turnieju w jej ramach zawodniczki Stefano Lavariniego zagrają w tureckiej Antalyi z Kanadą, Włochami, Tajlandią i Serbią. Później czekają je wyloty do dalekiej Azji. Najpierw do Hongkongu (Chiny), a następnie do Suwon (Korea Południowa). Z kolei 15 sierpnia rozpoczną się kobiece mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski zagra w grupie A z Belgią, Słowenią, Serbią, Ukrainą i Węgrami.

Jastrzębski Węgiel o krok od mistrzostwa Polski. Wygrał w Kędzierzynie-Koźlu, show Fornala

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Na razie bez Góreckiej w kolejnych meczach finału Tauron Ligi musi sobie radzić sobie ŁKS. Po dwóch spotkaniach mamy remis 1:1. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Kolejny mecz w środę 10 maja w Łodzi. Następny - trzy dni później w Rzeszowie.