Dramat reprezentantki Polski. Zaczęła płakać. Wywieźli ją na noszach

W pierwszym meczu finałowym Tauron Ligi Developres Rzeszów wygrał z ŁKS-em Commercecon 3:1. W drugim spotkaniu, które rozegrano w niedzielę, było już zdecydowanie więcej emocji i zaciętej walki. Ostatecznie to łodzianki triumfowały 3:2 (13:25, 18:25, 26:24, 25:23, 15:12) i doprowadziły do remisu w serii. Siatkarki nie mogły jednak w pełni cieszyć się ze zwycięstwa, ponieważ na początku tie-breaka poważnie wyglądającej kontuzji doznała Zuzanna Górecka.

Dramat Zuzanny Góreckiej. To może być poważna kontuzja. Złe wieści dla reprezentacji Polski

W jednej z akcji 23-latka wyskoczyła do ataku, po czym opadła dość niefortunnie, postawiła nogę i padła na boisko. Siatkarka złapała się za kolano i zalała łzami. Do Góreckiej natychmiast podbiegli ludzie ze służby medycznej. Atakująca nie była jednak w stanie kontynuować rywalizacji. Co gorsza, nie mogła nawet samodzielnie opuścić placu gry i zniesiono ją na noszach. Kryła twarz w dłoniach, w oczach miała łzy.

- Zuza bardzo cierpiała, więc nie przypuszczam, że to mały uraz. Mam nadzieję, że Zuza jako fighterka poradzi sobie i już wkrótce wróci na parkiet. Nie mogę się doczekać aż zagramy znów razem na boisku - powiedziała środkowa Kamila Witkowska dla Polsatu Sport. To kolejna już poważna kontuzja w drużynie ŁKS-u w tym sezonie. Zimą zerwania więzadeł doznała Klaudia Alagierska.

Kontuzja Góreckiej problemem dla Stefano Lavariniego

Uraz Góreckiej przydarzył się w najgorszym momencie sezonu. Nie dość, że trwa rywalizacja o mistrzowski tytuł w lidze, to atakująca otrzymała powołanie do reprezentacji Polski na sezon 2023. Podopieczne Stefano Lavariniego rozpoczną zmagania już pod koniec maja - wówczas wystartuje Liga Narodów. Zagrają w tureckiej Antalyi z Kanadą, Włochami, Tajlandią i Serbią. Z kolei kilka miesięcy później wezmą udział w mistrzostwach Europy, gdzie zmierzą się w grupie z Belgią, Węgrami, Serbią, Słowenią i Ukrainą. Jeśli kontuzja okaże się poważna, to Góreckiej może zabraknąć w kadrze.