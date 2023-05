Zaskakująca decyzja. Reprezentantka Polski zakończyła karierę w wieku 28 lat

Julia Kąkol bardziej znana jest pod panieńskim nazwiskiem Twardowska. Absolwentka SMS-u Sosnowiec w przeszłości grała m.in. w Budowlanych Łódź, Radomce Radom i Jokerze Świecie. Dwukrotnie świętowała srebrny i raz brązowy medal siatkarskiej Tauron Ligi. Ma za sobą także karierę w reprezentacji Polski, w której zagrała na mistrzostwach Europy w 2017 roku. Teraz niespodziewanie kończy karierę.

Julia Kąkol kończy karierę w Grot Budowlanych Lódź. Ma tylko 28 lat

Niespodziewanie po drugim meczu o brązowy medal Tauron Ligi na trybunach pojawił się transparent kibiców "Zioło, jesteś legendą", odnoszący się do pseudonimu Julii Kąkol. Odbyło się również oficjalne pożegnanie zawodniczki, która kończy karierę w wieku zaledwie 28 lat. Władze klubu wręczyły jej specjalny upominek, o czym mówili komentatorzy Polsatu Sport.

- Dostaje kosz ziół, ponieważ jej ksywa to "Zioło". To jest zawodniczka, która z zespołem Budowlanych miała najwięcej osiągnięć w swojej karierze. Dwa srebrne medale, jeden brązowy. Dwa Superpuchary i jeden Puchar Polski. Wcześniej grała pięć sezonów w zespole z Łodzi. Teraz powróciła, by tę karierę zakończyć z zespołem Grot Budowlanych Łódź - słyszeliśmy. Kąkol otrzymała również pamiątkowy puchar oraz antyramę.

Przyjmująca i atakująca w Tauron Lidze zagrała 231 spotkań, w których zdobyła nieco ponad 1600 punktów. W 2018 wygrała Puchar Polski i została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju finałowego. W reprezentacji Polski debiutowała w 2014 roku w Lidze Europejskiej. Poza mistrzostwami Europy w 2017 roku grała również w World Grand Prix i Lidze Narodów. Ostatni raz w biało-czerwonej koszulce wystąpiła w meczach towarzyskich w 2020 roku.

Na zakończenie kariery Julia Kąkol ma szansę wywalczyć jeszcze brązowy medal Tauron Ligi. Jej Grot Budowlani Łódź prowadzą 2:0 w serii do trzech zwycięstw z BKS BOSTIK Bielsko-Biała. Trzecie spotkanie zaplanowano na wtorek 9 maja o godzinie 17:30 w Bielsku-Białej.