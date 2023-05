Tomasz Fornal oddał statuetkę MVP meczu koledze. Był dodatkowy powód do świętowania

Gdy tuż po otrzymaniu statuetki dla MVP drugiego meczu finału PlusLigi Tomasz Fornal oddał ją Benjaminowi Toniuttiemu, to wiele osób uznało, że zrobił to, by docenić jego wkład w cenną wygraną. Potem okazało się, że rozgrywający Jastrzębskiego Węgla miał dodatkowe powody do radości - w sobotę został po raz trzeci ojcem. - To był bardzo emocjonujący dzień, trudny pod względem mentalnym - przyznał Francuz.

