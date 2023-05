W pierwszym meczu finałowym PlusLigi emocji było zaskakująco mało. Jastrzębski Węgiel niespodziewanie łatwo pokonał Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0, a goście tylko w jednym secie byli w stanie nawiązać walkę z drużyną Marcelo Mendeza. Na drugie spotkanie rywalizacja przeniosła się jednak do Kędzierzyna-Koźla, gdzie klubowi mistrzowie Polski i Europy zamierzali swojemu rywalowi się solidnie zrewanżować i doprowadzić do remisu w rozgrywanej do trzech zwycięstw serii.

Jastrzębski Węgiel o krok od mistrzostwa Polski. Wygrał w Kędzierzynie-Koźlu, show Fornala

Już pierwszy set sobotniej konfrontacji pokazał, że będzie to zupełnie inna rywalizacja niż w środę wieczorem. Przez zdecydowaną większość pierwszej partii inicjatywę mieli siatkarze ZAKSY, których przewaga wynosiła maksymalnie trzy punkty. Marcin Janusz bardzo często w ofensywie wykorzystywał środkowych - Davida Smitha i Dmytro Paszyckiego, nieźle grał też Aleksander Śliwka. Jastrzębianie, którzy opierali się na przyjmujących Tomaszu Fornalu i Trevorze Clevenocie, kilkakrotnie zbliżali się na jeden punkt, ale długo czegoś im brakowało, by koniec końców doprowadzić do wyrównania.

Raz było 11:8, po chwili 11:10, później 14:11, by za chwilę było 16:15. Takie falowanie powtarzało się kilkakrotnie, aż wreszcie Jurij Gładyr zdołał zatrzymać pojedynczym blokiem Dmytro Paszyckiego i w końcu goście doprowadzili do remisu po 20. Przez to doszło do gry na przewagi, a w niej minimalnie lepsza okazała się ZAKSA. Udany atak z krótkiej Davida Smitha, a następnie blok Bartosza Bednorza na Tomaszu Fornalu dały gospodarzom wygraną 26:24.

Druga partia także była bardzo wyrównana. Żadna z drużyn nie była w niej w stanie osiągnąć większej przewagi niż dwa punkty, a wynik praktycznie od początku do końca oscylował wokół remisu. Goście coraz częściej zaczęli wykorzystywać środek, ZAKSA tym razem opierała się na skrzydłowych.

Ale większe emocje pojawiły się dopiero w końcówce. Po asie serwisowym Łukasza Kaczmarka ZAKSA prowadziła 19:18, ale po chwili asem odpowiedział Tomasz Fornal. Udany atak Kaczmarka dał gospodarzom prowadzenie 22:21, jednak po chwili okazało się, że to był ostatni punkt mistrzów Polski w tym secie. Wszystko na siebie wziął Stephen Boyer, który najpierw skończył atak na wyrównanie, a następnie zaczął strzelać z zagrywki. Po bloku Jurija Gładyra na Bartoszu Bednorzu goście mieli dwie piłki setowe, a po chwili Boyer zakończył seta asem serwisowym (22:25).

Jastrzębianie poszli za ciosem i w trzecim secie zdeklasowali swojego przeciwnika. Kluczowy był już sam początek tej partii, w której genialnie spisywał się Tomasz Fornal, kończąc praktycznie każdą piłkę. Do tego przyjmujący reprezentacji Polski dorzucił pojedynczy blok na Łukaszu Kaczmarku, który dał prowadzenie gościom 8:4. Koncert Fornala trwał w najlepsze i po kolejnej udanej akcji przewaga drużyny Marcelo Mendeza wzrosła do aż siedmiu punktów (6:13).

ZAKSA, mimo wielu zmian, nie potrafiła wrócić już do tego seta. Jastrzębski Węgiel w żadnym momencie nie obniżył poziomu swojej gry i po wykorzystanej przechodzącej piłce przez Eemiego Tervaporttiego wygrali aż 25:15, wychodząc na prowadzenie 2:1 w setach. Tomasz Fornal miał w tym secie stuprocentową skuteczność w ataku, zdobywając w ten sposób siedem punktów.

Czwarty set rozpoczął się bardzo podobnie jak trzeci. Znowu to będący w ogromnym gazie goście szybko osiągnęli kilkupunktową przewagę, tym razem za sprawą francuskiego duetu Boyer - Clevenot. Ich akcje pozwoliły Jastrzębskiemu prowadzić nawet 10:4.

Tym razem jednak ZAKSA nie składała broni. Najpierw szarpał Aleksander Śliwka, potem Łukasz Kaczmarek, ale w drużynie gospodarzy bardzo brakowało dobrej formy Bartosza Bednorza, który w trakcie tego seta został nawet zmieniony przez Wojciecha Żalińskiego. Po dobrych atakach Kaczmarka ZAKSA zmniejszyła straty do trzech punktów (12:15), ale to było wszystko, na co tego dnia stać było gospodarzy. Fornal, Boyer i Clevenot, wspomagani przez świetnie dysponowanego w rozegraniu Benjamina Toniuttiego, byli już nie do zatrzymania. Boyer zakończył cały mecz tak, jak trzeciego seta - asem serwisowym. Jastrzębski Węgiel wygrał czwartą partię do 19 i całe spotkanie.

Jastrzębski Węgiel pokonał na wyjeździe Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1 i objął prowadzenie 2:0 w rywalizacji w finale PlusLigi. MVP spotkania został wybrany Tomasz Fornal, który zdobył 21 punktów, grając na fantastycznej skuteczności 66 prc. w ataku i 63 proc. w przyjęciu. 22 punkty dołożył Stephen Boyer, a Fornal statuetkę MVP oddał swojemu rozgrywającemu Benjaminowi Toniuttiegomu. U gospodarzy 18 punktów zdobył Łukasz Kaczmarek, a 15 Aleksander Śliwka.

Trzeci mecz obu drużyn zostanie rozegrany w środę 10 maja o godzinie 20:30 w Jastrzębiu Zdroju. Jastrzębski Węgiel może już tego dnia zapewnić sobie tytuł mistrzowski.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel 1:3 (26:24, 22:25, 15:25, 19:25).

ZAKSA: Kaczmarek (18 punktów), Janusz, Bednorz (12), Śliwka (15), Smith (4), Paszycki (10), Shoji (libero) oraz Stępień, Staszewski, Kluth, Żaliński (3).

Jastrzębski: Toniutti (1), Boyer (22), Gładyr (9), Clevenot (12), Fornal (21), M'Baye (6), Popiwczak (libero) oraz Hadrava (4), Tervaportti (1), Szymura.

MVP meczu: Tomasz Fornal. Stan rywalizacji: 2:0 dla Jastrzębskiego Węgla.