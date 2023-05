Fornal z pełnym pakietem i manifestem. Dwie akcje, które podłamały Zaksę

Po pierwszym meczu finału pojawiały się dwa podstawowe pytania. Czy siatkarze Jastrzębskiego Węgla będą w stanie zagrać tak świetnie jak w środę? I czy zawodnicy Zaksy mogą zagrać znów równie słabo jak wtedy? Po dwóch pierwszych setach odpowiedź była przecząca, po dwóch kolejnych trzeba było ją zmienić. Wicemistrzowie Polski wygrali 3:1, a kędzierzynianie są pod ścianą i chcąc zachować szanse na obronę tytułu muszą zrobić to, co nieraz już w tym sezonie pokazali - wrócić z bardzo dalekiej podróży.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel zrobił krok w kierunku mistrzostwa. Popiwczak: Jeden dobry mecz o niczym nie świadczy

Fornal poszedł na wymianę ciosów. Mecz z dedykacją dla sceptyków

Tomasz Fornal bryluje w meczach ze słabszymi rywalami, a jak przychodzi do pojedynków z czołówką, to już nie jest tak różowo - taka teza krążyła od dłuższego czasu w środowisku siatkarskim. Zwłaszcza gdy przychodziło do meczów jastrzębian z Zaksą, bo wtedy rzeczywiście często przyjmujący reprezentacji Polski notował słabsze występy. Odpowiedział na te komentarze w najlepszy możliwy sposób - bardzo dobrą grą w dwóch dotychczasowych pojedynkach finałowych PlusLigi. Oczywiście, z ekipą z Kędzierzyna-Koźla.

W środę, gdy jastrzębianie wygrali 3:0, Fornal błyszczał w ataku i znów potwierdził, że świetnie czuje się w obronie. Wtedy jednak pierwsze skrzypce po stronie gospodarzy grał Stephen Boyer, który poza efektowną skutecznością w ofensywie robił też różnicę zagrywkami. Trzy dni później jednak miano głównego bohatera przejął przyjmujący, który pokazał, że hasło "pełny pakiet" traktuje bardzo dosłownie. Do 19 "oczek" zdobytych atakiem dołożył asa, punktowy blok, kolejną porcję obron, a nawet udane rozegranie.

Do tego - jak przystało na lidera - 25-latek w trudniejszych chwilach uspokajał kolegów, a od trzeciego seta pokazywał duży luz. Pokazał też, że jest gotowy na metaforyczną wymianę ciosów - gdy pod koniec drugiego seta Łukasz Kaczmarek ustrzelił go zagrywką, to po chwili sam zrewanżował się w ten sposób rywalom, trafiając Bartosza Bednorza. To właśnie Fornal dostał statuetkę dla MVP meczu. Co prawda oddał ją szybko rozgrywającemu Benjaminowi Toniuttiemu, ale dla niego pewnie i tak najważniejsze było udowodnienie sceptykom, że Zaksy ani brania na siebie odpowiedzialności przy grze o dużą stawkę (już) się nie boi.

Jastrzębski Węgiel o krok od mistrzostwa Polski. Wygrał w Kędzierzynie-Koźlu, show Fornala

Taktyczne szachy Zaksy działały do połowy spotkania. Zaksa musi "zrobić" Zaksę

Scenariusza, jaki miał pierwszy mecz finału, raczej nikt nie zakładał. Nie chodzi o to, że w tej parze ZAKSA jest Goliatem, a Jastrzębski Węgiel Dawidem. Mowa przecież o drużynach, które szykują się do finału Ligi Mistrzów i które w ostatnich latach są stałą obsadą finału PlusLigi. Ale w pamięci zostało, że po pierwsze osiem z dziewięciu ostatnich spotkań między nimi w ekstraklasie wygrała ekipa z Kędzierzyna-Koźla, a po drugie pokazała ona wielokrotnie w tym sezonie, że może być już na deskach, a jednak przeważnie się z nich podnosi.

Kosmiczny występ w finale. Zdjęli ciążącą na nich klątwę. Rywal cierpiał katusze

W pierwszej połowie sobotniego spotkania wydawało się, że środowy zimny prysznic na wyjeździe zrobił swoje. Pojedynek u siebie zaczęli znacznie lepiej. Co prawda Bednorz od początku nie był maszyną, którą był w ostatnich tygodniach, ale długo drużynę prowadził Aleksander Śliwka. Kapitan bardzo dobrze radził sobie w ataku, a do tego dokładał skuteczność w polu serwisowym. A zagrywki gospodarzy w pierwszych dwóch setach - zwłaszcza w pierwszym - to były siatkarskie szachy.

Na czym polegały? Mając świadomość, jak dobrze z mocnymi serwisami radzi sobie linia przyjęcia rywali kędzierzynianie starali się ich ominąć. Posyłali więc wiele skrótów uruchamiając w odbiorze środkowych i atakującego. Dało to efekt zaskoczenia w secie otwarcia. Wtedy też w swoim stylu w samej końcówce odrobili stratę. Ale w kolejnym, równie zaciętym, jastrzębianie nie pozwolili im na powtórkę. Tym razem ostatnie słowo należało do nich - blok Jurija Gładyra i as Boyera załatwiły sprawę.

Gospodarze złapali wtedy mocny wiatr w żagle, a gracze Zaksy jakby się podłamali. Od tego momentu u jastrzębian nie było już żadnych momentów słabości i wobec rozbicia rywali robili przeważnie na boisku, co chcieli. W pewnym momencie na stałe już zszedł Bednorz, który był dotychczas główną bronią Zaksy w tych play off-ach. Drużyna Marcelo Mendeza pokazała, że może udzielać korepetycji z tego, jak wyeliminować z gry tego siatkarza. Od początku świetnie reagowała przy atakach 28-latka, często je podbijając. Do tego nękała go trudnymi zagrywkami, skutecznie zniechęcając do gry.

ZAKSA z jednej strony jest o krok od przegrania finału. Statystyka też nie jest po jej stronie. Dotychczas, od początku 23-letniej rywalizacji w PlusLidze, gdy zaczynała występ w finale od porażki, to jeszcze nigdy nie była w stanie wywalczyć tytułu. Ale zanim skreślimy zespół Tuomasa Sammelvuo wystarczy przypomnieć sobie choćby przebieg niektórych jego spotkań z ćwierćfinału, półfinału czy finał Pucharu Polski. Odrabiał straty, które wydawały się nie do odrobienia. Potrafi więc wracać - to wiemy. Tylko pytanie, czy jastrzębianie tym razem mu na to pozwoli.