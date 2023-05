Reprezentant Polski podjął kluczową decyzję. Wiadomo, gdzie zagra w kolejnym sezonie

Niespełna 27-letni Marcin Komenda związał się z zespołem LUK Lublin przed rozpoczęciem sezonu 2022/23. W trakcie rozgrywek bezwzględnie był jedną z jego czołowych postaci, ponieważ zagrał we wszystkich 32 meczach. Bardzo dobra forma rozgrywającego przykuła uwagę selekcjonera Nikoli Grbicia, który zdecydował się powołać go do szerokiej kadry reprezentacji Polski na 2023 rok. Komenda zdecydował również, gdzie będzie kontynuował karierę klubową.

Justyna Łysiak po pierwszym meczu o brąz TAURON Ligi: Wygrał ten, kto opanował emocje

Marcin Komenda zostaje w LUK-u Lublin. Rozgrywający przedłużył kontrakt o rok

Marcin Komenda zostaje w LUK-u Lublin - zakomunikowano w czwartek na oficjalnym Twitterze klubu. Siatkarz przedłużył kontrakt o rok i pomoże mu w nadchodzących rozgrywkach.

Dla rozgrywającego lubelski klub jest jego piątym w seniorskiej karierze. Wcześniej występował również w Effectorze Kielce, GKS-ie Katowice oraz Asseco Resovii Rzeszów. Przed przenosinami do LUK-u przez dwa lata bronił barw Stali Nysa.

Był też zawodnikiem reprezentacji Polski podczas Ligi Narodów oraz mistrzostw Europy, kiedy kadra dwukrotnie zdobywała brązowy medal. Już 25 maja będzie miał okazję ponownie zagrać w biało-czerwonej koszulce. Wtedy Polacy zmierzą się w towarzyskim meczu z Niemcami.

Do bardzo dużych zmian doszło w klubie ze stolicy województwa lubelskiego jeszcze podczas sezonu. Z funkcją trenera pożegnał się Dariusz Daszkiewicz, a jego miejsce zajął dotychczasowy asystent Maciej Kołodziejczyk. Wspólnie z nowym szkoleniowcem zespół zajął finalnie 10. miejsce w PlusLidze. W spotkaniu o dziewiątą lokatę poległ w konfrontacji z Ślepskiem Malow Suwałki.