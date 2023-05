Raz, dwa, trzy i koniec! ZAKSA rozbita w pierwszym meczu o mistrzostwo Polski

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pałali chęcią rewanżu na broniącej mistrzowskiego tytułu - ZAKSIE. Przegrali bowiem aż trzy poprzednie mecze - dwa ligowe (2:3 u siebie i 1:3 na wyjeździe) oraz finał Pucharu Polski (0:3).

Gwiazdy ZAKSY zawodziły

Środowy mecz lepiej rozpoczęli gospodarze. Kilka razy podbili ataki Aleksandra Śliwki i po skutecznej kontrze Francuza Stephena Boyera prowadzili 10:7. Chwilę później po ataku po taśmie Łukasza Kaczmarka i autowej próbie Bartosza Bednorza wygrywali już 14:9.

Po dwóch z rzędu skutecznych zagrywkach Amerykanina Davida Smitha goście zmniejszyli straty do dwóch punktów, ale był to tylko ich chwilowy zryw. Po dwóch z rzędu asach Boyera było już 17:12. Gospodarze lepiej grali w ataku (skuteczność w ataku 48 do 38 proc.), mieli o wiele więcej wybloków i skutecznych kontrataków, a goście nie mogli znaleźć odpowiedniego rytmu w ofensywie. Zawodzili w tej partii Śliwka, Kaczmarek i bohater kilku poprzednich spotkań w play-offach PlusLigi - Bednorz.

Kluczowy dla losów drugiej partii był fragment gry od stanu 11:11. Wtedy Bednorz z zagrywki zagrał w siatkę, a w dwóch kolejnych akcjach z rzędu skutecznie kontry kończył Tomasz Fornal. Mało tego, Francuz Trevor Clevenot popisał się asem i gospodarze prowadzili 15:11. Bardzo dobrze grali skuteczni w ofensywie Fornal i popisujący się bardzo potężnymi atakami - Boyer. Goście potrafili się jednak podnieść. Po dobrym bloku na Clevenot przegrywali tylko 18:19. Po chwili Kaczmarek pomylił się z zagrywki, a w kontrze źle zaatakował Bednorz i gospodarze znów mieli trzy punkty przewagi. Przewagę utrzymali do końca seta, a nawet ją podwyższyli. Przy pierwszej piłce setowej Gladyr zrobił asa i gospodarze wygrali 25:20. Mieli w tej partii mniej błędów własnych (5-10) i lepiej spisywali się w przyjęciu.

ZAKSA nie wyszła z opresji. Jastrzębski był za mocny

W efekcie goście byli w dużych opałach, bo przegrywali już 0:2 w setach. Identycznie jednak było w pierwszym półfinałowym meczu w Rzeszowie, a mimo to potrafili odwrócić losy tamtego pojedynku i wygrać 3:2. Kibice mistrzów Polski liczyli, że tym razem historia znów się powtórzy. Trzeci set był najbardziej wyrównany i doszło do pasjonującej końcówki. Po świetnej zagrywce Bednorza i skutecznej kontrze Paszyckiego goście przegrywali tylko 21:22. Odpowiedział mocnym atakiem z lewego skrzydła Clevenot. To samo zrobił Kaczmarek, ale z prawego ataku. Po chwili Fornal po skutecznym kontrataku dał pierwszą piłkę meczową. ZAKSA obroniła ją po dobrym ataku Kaczmarka. Przy drugiej piłce meczowej Marcin Janusz zaserwował po taśmie w aut. Tuomas Sammelvuo, trener gości wziął jeszcze challenge, ale aut był wyraźny. Gospodarze mogli cieszyć się z wykonania pierwszego kroku w kierunku odzyskania mistrzostwa Polski. Ostatni raz sięgnęli po złote medale w 2021 roku, w finale pokonując właśnie ZAKSĘ.

Drugie spotkanie odbędzie się w Kędzierzynie-Koźlu, w sobotę 6 maja. Trzeci pojedynek znów w Jastrzębiu-Zdroju. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

Oba zespoły zmierzą się jeszcze w finale Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany 20 maja.

Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (25:20, 25:20, 25:23)

Toniutti 0 punktów, Boyer 14, M'Baye 9, Gladyr 5, Fornal 10, Clevenot 10, Popiwczak (libero) oraz Tervaportti, Hadrava 2, Szymura. ZAKSA: Janusz 3, Kaczmarek 12, Paszycki 7, Smith 5, Śliwka 7, Bednorz 8, Shoji (libero) oraz Kluth, Huber.