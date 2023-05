Miał być finałowy bój na noże. Zaczęło się od demolki, a potem spokój. Wymarzone złoto blisko

Pełna hala, oczekiwanie pierwszego od czterech lat złotego medalu i presja, która mogła splątać nogi. ŁKS Commercecon i Developres Rzeszów od pierwszego meczu miały się bić na noże, a trenerzy zapowiadali mnóstwo tie-breaków i ogromne emocje. W zamian dostaliśmy spokojne zwycięstwo drużyny Stephane'a Antigi, która miała tylko niewielkie chwile słabości. Wygrała pierwszy akt finałowej rywalizacji 3:1 i staje się faworytem do złotego medalu mistrzostw Polski.

Antiga chce pierwszego złota. Ale ŁKS też ma głód mistrzostwa

Cztery lata temu Sport Arena w Łodzi była wypełniona tak samo jak w środowe popołudnie. Wtedy okoliczności finału były dla łodzian wyjątkowe, bo ŁKS grał derby z Budowlanymi. Teraz mierzy się jednak z Developresem Rzeszów, a historia tych spotkań pokazuje, że trudno o większą gwarancję emocji na boisku, niż zestawienie tych dwóch drużyn na boisku w meczu o stawkę. To, że walka trwa do trzech wygranych spotkań, jest najlepszą informacją odnośnietego finału.

Kibiców ŁKS-u nie obchodziła majówka. Szybko wyprzedali halę, a potem niedobitkom pozostało poszukiwanie pojedynczych biletów. Trybuny nie dość, że pełne, to jeszcze głośne. Nie robiły sobie przerw w tak wyjątkowym i dobrze znanym siatkarskiemu środowisku, nie tylko w Polsce, dopingu. Grupa kibiców z Rzeszowa też dotarła - znalazła się dokładnie nad dziennikarzami i wyraźnie, z użyciem bębnów, zaznaczała swoją obecność.

Dla ŁKS-u byłby to trzeci tytuł, pierwszy po czteroletniej przerwie. Choć łodzianki zdobywają medale nieprzerwanie od 2018 roku, to ich kibice wyraźnie stęsknili się za tym najcenniejszym. Dla Developresu i Stephane'a Antigi to za to trzeci finał z rzędu i Francuz na pewno nie chciałby go kolejny raz przegrać. Wielu powiedziałoby, że tym razem szanse - przy bardzo wyrównanym poziomie obu drużyn - ma o wiele większe niż przy poprzednich podejściach. Obu zespołom towarzyszył zatem ogromny głód mistrzowskiego tytułu.

Grzmoty i brutalny nokaut na początek

Zaczęło się od grzmotów, ale tylko z jednej strony. Rzeszowianki wyprowadziły serię ciosów, po których ŁKS nie tyle się zachwiał, co został brutalnie znokautowany. 0:7? Ciągła nieporadność zawodniczek na kluczowych pozycjach? Nie można było tego spotkania zacząć gorzej.

I choć w Tauron Lidze bywa, że drużyny nie wykorzystują nawet tak wyraźnej przewagi, to tym razem łodzianki się nie podniosły. A przynajmniej nie na tyle wyraźnie, żeby wrócić jeszcze do walki o wygranie seta. W końcówce zaczęły grać nieco lepiej, widać było ich podrażnienie sytuacją i zaangażowanie, ale wyniku nie było to już w stanie odmienić. To Developres wygrał 25:14 i wydawał się rozpędzony.

Developres stanął. Ten moment zmienił wszystko

Drużyna Antigi była dobrze poukładaną i płynnie funkcjonującą maszyną. Z aktywnymi i skutecznymi skrzydłowymi Ann Kalandadze i Gabrielą Orvosovą, prowadzącą grę Katarzyną Wenerską, czy świetnie broniącą Olą Szczygłowską. Do tego wszystkiego warto dodać doświadczenie Jeleny Blagojević, dla której to "last dance" w drużynie z Rzeszowa i zapewne polskiej lidze. U rzeszowianek wszystko działało i się zgadzało. Do czasu, gdy ŁKS po raz pierwszy w tym meczu objął prowadzenie.

Do stanu 14:13 dla łodzianek w drugim secie Developres zachowywał bezpieczną przewagę, kontrolował seta i, jak się wydawało, także cały mecz. Ale ten moment jakby zmienił wszystko. Rzeszowianki stanęły, a w hali przez chwilę słychać było tylko kibiców ŁKS-u, zaczęła się robić atmosfera taka, jak przy najważniejszych spotkaniach łodzianek w ostatnich latach. Trudna, wymagająca od rywala największego skupienia.

Developresowi coraz bardziej brakowało koncentracji i dokładności w grze. Zawodniczkom trenera Alessandro Chiappiniego wróciła za to pewność siebie. W świetnym stylu grała choćby Valentina Diouf w ataku. Do tego dołożyły dobrą dyspozycją w bloku, usprawniły przyjęcie i dodały siły na zagrywce, która do tej pory była na zwyczajnie słabym poziomie. Tak wyraźna poprawa gry przyniosła im wygraną 25:18 i euforię na trybunach. To ona miała nieść łodzianki w dalszej części meczu.

Łodzianki zgasły, wrócily demony

Ale ŁKS momentalnie zgasł. Wróciły demony z pierwszego, fatalnego seta. Twraz było tylko nieco lepiej, bo początek był nieco bardziej wyrównany. Potem rzeszowianki grały jednak najszybszą i najlepszą siatkówkę tego wieczoru. Od rywalek dzieliła ich przepaść - tak w stylu gry, jak i wyniku, który wyśrubowały nawet do ośmiu punktów przewagi.

Z biegiem seta to Developres zwalniał, a łodzianki wracały do gry, do jakiej przyzwyczaiły przez cały sezon. Gdy zbliżyły się do przeciwniczek na punkt przy stanie 21:22 hala wystrzeliła w górę, a trener Chiappini aż zacisnął pięści i podskoczył. Rzeszów potrzebował przerwy, Antiga wziął czas. Ale ten 21. punkt był ostatnim dla ŁKS-u w tym secie. Developres skończył go dwoma punktowymi blokami i jakby symbolicznie, boiskowo zamknął rywalkom usta wynikiem 25:21.

Czwarta partia okazała się finałową. ŁKS nie trzymał już tempa gry rzeszowianek, a te pewnie prowadziły przez całego seta i wygrały - 25:16 i 3:1. To daje im przewagę, stawia w roli tych nieco lepszych przed kolejnymi spotkaniami. Fakt, że to łodziankom w sobotę brakowało dużo do siatkarskiej jakości, jaką prezentują zazwyczaj, sprawia, że wiele może jeszcze się zmienić.

Samym stawianiem się przeciwnikowi i walką serduchem nie wygrają jednak ligowego finału. Do tego potrzeba znacznie więcej. Co najmniej dorównania Developresowi, który - choć skutecznie wykorzystywał problemy łodzianek - to nie był jeszcze w swojej najlepszej formie i też ma, co poprawić przed kolejnym spotkaniem. To zaplanowano w niedzielę, 7 maja na Podpromiu w Rzeszowie. Początek o godzinie 17:30.