Kosmiczny występ w finale. Zdjęli ciążącą na nich klątwę. Rywal cierpiał katusze

- Klątwa Zaksy? Jaka klątwa? - mogą powiedzieć siatkarze Jastrzębskiego Węgla po rewelacyjnym otwarciu finałowej walki o mistrzostwo kraju i wygranej 3:0. Wcześniejsze trzy porażki z rzędu z kędzierzynianami - w tym szczególnie bolesna w finale Pucharu Polski - wyrzucili z pamięci. A zanim to zrobili, to wyciągnęli z nich wnioski. Środowy pojedynek był popisem całej ekipy trenera Marcelo Mendeza, ale gdyby trzeba było wybrać siatkarza będącego twarzą tego zwycięstwa, to byłby to atakujący Stephen Boyer.

Mistrz olimpijski z Tokio sezon zaczął z wysokiego C. Rywale przyznawali wtedy, że takiego poziomu jeszcze nie widzieli. Rozsądne głosy podpowiadały, że nie da się tak grać cały sezon i francuska maszyna rzeczywiście w pewnym momencie się zacięła. W ostatnich tygodniach kosmiczną siatkówkę prezentował zaś Bartosz Bednorz, który dołączył do Zaksy w styczniu. Przyjmujący stał się kolekcjonerem statuetek dla MVP, a o świetnym początku sezonu Boyera niektórzy zdążyli już dawno zapomnieć. W środę jednak atakujący zrobił wszystko, by o sobie przypomnieć.

W ostatnich tygodniach kędzierzynianie - wyraźnie zmęczeni już trudami długiego i intensywnego sezonu - cierpieli katusze na parkiecie. Tak było i w ćwierćfinale i w półfinale PlusLigi. Wtedy nieraz do akcji wkraczał Bednorz. A to posłał serię trudnych zagrywek, a to skończył trudną sytuacyjną piłkę. W środę najmocniej błyszczał Boyer. Asy pozwalające odskoczyć w ważnym momencie w drugim i trzecim secie. Punktowy atak, a kiedy trzeba, to też pomoc w bloku. 27-latek dał popis.

Ale też trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Francuz nie był osamotniony. Wręcz przeciwnie. Co prawda na początku nieco nerwowo grał Jakub Popiwczak, ale z czasem libero reprezentacji Polski nabrał spokoju i pewności. Momentami cuda w obronie wyczyniał Tomasz Fornal, który dołożył też kilka ważnych punktów w ofensywie. Bardzo pewnym punktem był też drugi przyjmujący Trevor Clevenot, swoje zrobili też środkowi Moustapha M'Baye i Jurij Gładyr.

Drużyna Jastrzębskiego Węgla parła od początku do przodu i nie miała słabych punktów. ZAKSA z kolei przyzwyczaiła do tego, że swoje słabości świetnie tuszuje. Ale nie tym razem. Zemściła się na nich słaba skuteczność w ataku i liczne błędy.

Miał być finałowy bój na noże. Zaczęło się od demolki, a potem spokój. Wymarzone złoto blisko

W pamiętnym finale Pucharu Polski kędzierzynianie pokonali jastrzębian 3:0, choć w pierwszych dwóch partiach przegrywali - odpowiednio - 15:20 i 16:20. Wydawało się, że do ekipy Mendeza fragmenty tego meczu będą wracały w koszmarach, ale w środę pokazali, że odrobili lekcję. W tym pojedynku było kilka momentów, gdy mający mniejszą stratę niż wtedy gracze Zaksy starali się w końcówkach wrócić do gry, ale gospodarze im na to nie pozwolili. Obrońcy tytułu próbowali wszystkiego, ale tym razem nie pomogły ani dobre zagrywki w ważnych momentach, ani sztuczki taktyczne z m.in. opóźnianiem gry.

Zwykle ich mocnym punktem było też to, że gdy jednemu z zawodników nie szło, to koledzy potrafili to skutecznie przykryć własną dobrą grą. Tym razem niczego nie dało się ukryć przed okiem oglądających to spotkanie.

W pierwszym meczu półfinałowym z Asseco Resovią Rzeszów ZAKSA w drugiej partii dostała lanie do 13, a mimo to - przegrywając 2:0 w setach - wygrała całe spotkanie 3:2. Z przykładów powrotów kędzierzynian można stworzyć całkiem pokaźną listę. Zdecydowanie za wcześnie więc, by uznać, że w tym finale mogą nie mieć zbyt dużo do powiedzenia. Ale faktem jest, że na zapowiadane przez kapitana Zaksy Aleksandra Śliwkę święto siatkówki z obu stron trzeba jeszcze poczekać, bo w pierwszej rundzie tych siatkarskich szachów zaliczyli nokaut.