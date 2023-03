Reprezentantki kraju wzięły ślub. Dostały gratulacje od FIVB

Siatkarka reprezentacji Holandii Anne Buijs oraz Brazylijka Ana Carolina da Silva, znana również jako Carol, w czwartek stanęły wspólnie na ślubnym kobiercu. Obie panie tworzą miłosny związek już od siedmiu lat. Od początku, nie zważając na krytykę, otwarcie mówiły o swojej orientacji seksualnej. Teraz postanowiły się pobrać.

REKLAMA

Zobacz wideo Słoweńcy już wkrótce mogą mieć przewagę nad resztą świata w skokach

Siatkarki wzięły ślub. "Wiele wzlotów i upadków"

Buijs i Carol poznały się w 2016 r. Holenderka trafiła wówczas do ligi brazylijskiej, a konkretnie do Flamengo, gdzie od lat grała Carol. Wtedy między paniami zaiskrzyło i to do tego stopnia, że nie chciały się rozstawać. Wspólnie zmieniły klub i przeszły do tureckiego Nilufer Belediyesporu. Potem ich ścieżki kariery się rozeszły, ale uczucie nie zgasło. Dalej spotykały się ze sobą, a od 2020 r. ponownie grają razem w Brazylii - w Dentil Praia Clube.

W czwartek siatkarki sformalizowały swoją miłość, stając na ślubnym kobiercu. Zdjęcia z tego wydarzenia udostępniła ich klubowa koleżanka Brayelin Martinez. - Miłość. To słowo, którego naprawdę mnie nauczyłyście. Wiele zmagań, wiele wyrzeczeń, wiele wzlotów i upadków, które wasza miłość była w stanie przezwyciężyć. Życzę, aby na tym nowym etapie wasza miłość była jeszcze silniejsza, aby stawić czoła nowym doświadczeniom. Dziękuję za danie mi możliwości uczestniczenia w tej wspaniałej chwili - napisała na Instagramie.

Zawodniczkom pogratulowała także Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej na Twitterze.

Homoseksualne związki w żeńskiej siatkówce to nie żadna nowość. Do bycia lesbijką przyznała się także jeszcze jednak siatkarka Dentil - Mari Steinbrecher. Z kolei w Niemczech przed laty siatkarka plażowa Kira Walkenhorst wzięła ślub ze swoją trenerką Marią Kleefisch. W 2018 r. o swojej orientacji seksualnej opowiedziała natomiast Włoszka nigeryjskiego pochodzenia Paola Egonu. Okazało się, że młoda gwiazda włoskiej kadry spotykała się z polską rozgrywającą Katarzyną Skorupą.