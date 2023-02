Polska może zorganizować turniej kwalifikacyjny do igrzysk. Prezes PZPS ujawnia

Pierwotnie wszyscy gospodarze siatkarskich turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk w Paryżu mieli być znani już 19 grudnia 2022 roku. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) uznała jednak, że potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji. Ta wciąż nie zapadła i jak na razie nie wiadomo, kiedy się to zmieni. Tymczasem wiele wskazuje na to, że Polki imprezę, której stawką będzie awans do przyszłorocznego turnieju olimpijskiego, zagrają u siebie.

Negocjację trudne, ale wszystko wydaje się zmierzać w dobrym kierunku. Dwa miasta wśród potencjalnych gospodarzy

- Kiedy wyjaśni się sprawa turniejów kwalifikacyjnych? Chciałbym mieć taką wiedzę. Myślę, że dziennikarze wiedzą więcej niż PZPS - rzucił żartem prezes PZPS Sebastian Świderski przy okazji turnieju finałowego Pucharu Polski.

A już na poważnie dodał, że rozmowy z działaczami FIVB trwają, ale decyzji wciąż nie ma. - Cały czas czekamy. Trudno mi nawet wskazać, kiedy to nastąpi - zaznaczył.

Zgodnie z nowymi zasadami kwalifikacji olimpijskich zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn o przepustkę do Paryża powalczą w dedykowanych zawodach po 24 drużyny. Uczestników wybrano na podstawie rankingu FIVB z 12 września (mężczyźni) i 17 października 2022 (kobiety). Zostaną oni podzieleni na zasadzie tzw. serpentyny na trzy grupy. Każda grupa będzie rywalizować w innym kraju, a awans wywalczą dwie najlepsze drużyny z każdego turnieju. Zmagania będą się toczyć systemem "każdy z każdym".

Już wcześniej wiadomo było, że jeden turniej żeński i męski zorganizuje Japonia. Nadspodziewanie długo trwa czekanie na pozostałych gospodarzy. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że powinno to raczej nastąpić przed rozpoczęciem sezonu kadrowego. Siatkarki o bilet do Paryża grać mają w dniach 16-24 września, a siatkarze w terminie 30 września-8 października.

Świderski przyznał, że w rozmowach z przedstawicielami światowej federacji poruszany był temat zarówno zorganizowania w Polsce turnieju kwalifikacyjnego kobiet, jak i mężczyzn. Podkreślił przy tym, że PZPS skupia się raczej na staraniach o pierwszy z nich.

Jak udało nam się dowiedzieć, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Biało-Czerwone o awans do igrzysk zagrają w kraju. Negocjację podobno są trudne, ale wszystko wydaje się zmierzać w dobrym kierunku. Wśród potencjalnych miast-gospodarzy podano nam Łódź i Wrocław, ale nie jest to zamknięta lista.

Prawo organizacji kwalifikacji do igrzysk znacznie tańsze niż MŚ i nieco droższe niż turniej finałowy LN

Na bazie turniejów kwalifikacyjnych wyłoniona zostanie połowa obsady zawodów olimpijskich. Automatycznie miejsce w niej zapewnione mają francuskie reprezentacje jako gospodarz. Pozostałe pięć ekip przepustkę otrzyma na podstawie światowego rankingu z czerwca 2024 roku. Tu uwzględnione zostanie też kryterium geograficzne - przepustkę otrzyma w pierwszej kolejności drużyna najwyżej notowana z kontynentu, który nie będzie miał jeszcze przedstawiciela w stawce. W dalszej kolejności awans na tej podstawie uzyskają czołowe drużyny z listy FIVB. Polacy obecnie znajdują się na jej czele, a Polki plasują się na 10. miejscu.

A kto jest konkurencją Polski w wyścigu o prawo organizacji kobiecych zawodów? - Nie mam pojęcia. FIVB robi wokół tego wielką tajemnicę - zaznacza prezes PZPS. Z naszych informacji wynika, że zainteresowane są Włochy i Turcja. Kobiece reprezentacje tych krajów w światowym rankingu są - odpowiednio - na drugiej i siódmej pozycji.

W ubiegłym roku Polska była współgospodarzem mistrzostw świata zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W przypadku tych drugich była opcją zastępczą - ze względu na wojnę w Ukrainie Rosja straciła organizację tej imprezy. Na etapie negocjacji ws. przejęcia tego turnieju działacze PZPS wspominali nieraz o zaporowych stawkach podawanych przez władze światowej siatkówki. Czy podobnie jest teraz?

- Patrząc z perspektywy wagi tego turnieju, bo to jedyna szansa na wywalczenie kwalifikacji na igrzyska, to nie są to kwoty, który by zabijały - jak było z tymi z mistrzostw świata. Musimy się tutaj dosyć mocno nagimnastykować, ale zrobimy wszystko, aby ten turniej – jeśli go dostaniemy – zorganizować jak najlepiej - podkreślił Świderski.

Z innego źródła usłyszeliśmy, że chodzi o sumę nieco większą niż ta, którą trzeba było zapłacić za organizację tegorocznego turnieju finałowego Ligi Narodów (odbędzie się w dniach 19-23 lipca w Gdańsku). W ubiegłym roku media podawały, że za miano gospodarza tych zawodów w latach 2023-24 trzeba będzie wyłożyć przynajmniej 1,8 mln. dolarów.