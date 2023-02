Prezes Skry Bełchatów reaguje na oświadczenie sponsora. Oskarżył... media

W bieżącym sezonie PGE Skra Bełchatów jest w fatalnej dyspozycji. Po 25 kolejkach drużyna, która kiedyś była dominatorem, ma na koncie zaledwie osiem zwycięstw. Zaskakująco słabe wyniki i seria porażek sprawiły, że zaczęto spekulować o dużych zmianach we władzach klubu. Sugerowano, że ze stanowiskiem pożegnać może się nawet Konrad Piechocki. Mówiło się także o trudnej sytuacji finansowej.

Konrad Piechocki wydał oświadczenie

Niedawno sponsor tytularny wydał oświadczenie, w którym wyraził zaniepokojenie obecną sytuacją klubu. Przedstawiciele zaznaczyli również, że zespół "nie jest w stanie ustabilizować wydatków" i potrzebne są natychmiastowe zmiany. Głos w tej sprawie zabrał prezes Konrad Piechocki, który oskarżył media o publikowanie nieprawdziwych treści.

"W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej czuję się zobowiązany do zabrania głosu i ich sprostowania. Informacje te przede wszystkim uderzają w Klub Piłki Siatkowej Skra, którym mam wielki zaszczyt zarządzać, ale również we mnie osobiście. Dotychczas nigdy nie zostałem zmuszony do tego, by prostować nieprawdziwe informacje podawane przez organy prasowe. Niestety, w tej chwili – z wielką przykrością – muszę to zrobić, aby bronić marki Skry Bełchatów." - czytamy na oficjalnej stronie PGE Skry Bełchatów.

" (...) Od wielu lat nasz projekt jest bardzo efektywny pod względem marketingowym, co potwierdzają zaakceptowane przez Sponsora wszystkie raporty. Wszystkie działania Klubu mają na celu ukazanie PGE Skry jako silnej marki sportowej w Polsce i w Europie oraz istotnej roli PGE S.A. jako mecenasa polskiego sportu." - czytamy dalej.

"Chciałbym podkreślić z pełną stanowczością, iż nasz Klub od zawsze cechuje wysoka dyscyplina finansowa i nigdy nie wydaliśmy złotówki, na którą nie mieliśmy pokrycia w umowach z naszymi sponsorami czy innych przychodach. Z dużym zadowoleniem przyjąłem zatem ostatnią decyzję Rady Nadzorczej KPS Skra Bełchatów S.A. o przeprowadzeniu niezależnego audytu finansowego. Nie mam żadnych wątpliwości, że jego wyniki potwierdzą moje słowa i udowodnią, iż w zarządzaniu finansami Klubu nie zostały popełnione żadne nieprawidłowości, a obecne przejściowe problemy zakończą się dzięki dalszej realizacji umowy ze sponsorem strategicznym, jakim jest PGE S.A. – zgodnie z zapisanymi w tej umowie warunkami." - zakończył.

W Skrze planowane są zmiany i w czwartek odbyło się w tej sprawie posiedzenie rady nadzorczej. Do zmian w składzie władz klubu jak na razie jednak nie dojdzie. - Przewodniczący rady nadzorczej Skry Bełchatów zarządził przerwę w obradach i przesunięcie głosowania w sprawie zmian w zarządzie klubu do dnia 1 marca 2023 roku - dowiadujemy się z przesłanego Sport.pl z biura prasowego PGE komunikatu.

