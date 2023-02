Śliwka do dziennikarzy: "Musicie się ze mną zgodzić". Gen zwycięstwa znów zadziałał

Triumf w Pucharze Polski to był podwójny powrót z dość dalekiej podróży siatkarzy Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Raz, że w ostatnich miesiącach poziom ich gry mocno falował. Dwa, w pierwszym secie finału Pucharu Polski z Jastrzębskim Węglem przegrywali 15:20, a w drugim 16:20. Ale finalnie wygrali 3:0, zaskakując tym samych siebie.

- Byłem trochę zdziwiony, że udało nam się wygrać te dwa pierwsze sety. W przerwie przed trzecim zastanawiałem się, jak to się stało. Rzadko się to zdarza. Tym bardziej wielka duma z naszego zespołu - podkreśla Aleksander Śliwka.

Kapitan kędzierzynian nie ma wątpliwości, że pomogły im wówczas doświadczenie, wiara, siła mentalna i atmosfera stworzona przez rezerwowych,

- Wszyscy wybiegali wtedy na boisko i cieszyli się z tych punktów. To z pewnością zostanie w naszej pamięci - zapewnia.

Nie ma on wątpliwości, że właśnie odwrócenie wspomnianych dwóch setów było kluczem do niedzielnego zwycięstwa.

- Pod względem psychicznym dodaje to pewności siebie, a przeciwnika pewnie trochę deprymuje. Ale walczyli do końca, wszystkie sety były wyrównane. Decydowały detale - dodaje.

Przyjmujący reprezentacji Polski zdobył w finale 18 punktów. To właśnie w jego ręce powędrowała nagroda dla MVP.

- Wiem, że to wyświechtane powiedzenie, ale dziś naprawdę każdy zasłużył na to. Musicie się ze mną zgodzić (uśmiech). Myślę, że gdyby ktokolwiek inny dostał tę nagrodę, to nikt nie mógłby mieć pretensji, bo byłoby to sprawiedliwe. Bo przede wszystkim graliśmy jako zespół. Wspieraliśmy się, nadrabialiśmy swoje braki i chowaliśmy wady zaletami innych chłopaków. To było najpiękniejsze w tym turnieju - podkreśla.

A jest to tym ważniejsze, że za kędzierzynianie w tym sezonie nie zawsze mieli z górki. W ostatnich tygodniach dało o sobie znać zmęczenie związane z rozgrywaniem wielu meczów i zaliczyli dwie niespodziewane porażki w lidze.

- Niezwykle się cieszę, że pomimo problemów, drobnych kontuzji, chorób, przegranych spotkań, ciężkich momentów wyszliśmy z tego, wierzyliśmy w siebie. Trzymaliśmy się razem - zaznacza Śliwka.

Dodaje też, że po każdej porażce drużyna rozmawiała i wyciągała potem z tego wnioski. A efektem tego był niedzielny triumf, dziesiąty w historii klubu, w tym czwarty z rzędu. We wszystkich ostatnich czterech edycjach w składzie Zaksy byli właśnie Śliwka i Łukasz Kaczmarek.

- To wielka chwila, która powoli będzie do mnie dochodzić - przyznaje szczęśliwy kapitan mistrzów Polski.

Podkreśla on wkład całej drużyny w niedzielny sukces, ale szczególną uwagę zwraca na Norberta Hubera. Środkowy, który dopiero powoli wraca do gry po bardzo poważnej kontuzji kolana, wszedł z ławki rezerwowych i znacząco wspomógł zespół. Gdy pytamy go, czy niedzielny triumf smakuje mu wyjątkowo ze względu na problemy zdrowotne, potwierdza. Okazuje się jednak, że miał też inne, mniejsze całkiem zaledwie kilka dni temu.

- Na początku tygodnia byłem dwa dni w szpitalu. Miałem problemy z żołądkiem - zdradza.

Huber przyznaje, że ZAKSA nie gra równo w tym sezonie, ale jak przychodzi ważny moment, to zawodnicy stanowią prawdziwą drużynę. Triumfującą drużynę.

- Ktoś powiedział kiedyś, że mamy gen zwycięstwa. Może coś w tym jest - stwierdza kadrowicz spytany o siłę mentalną jego zespołu.

Z historycznego wyczynu swoich siatkarzy nie zdawał sobie początkowo sprawy trener Tuomas Sammelvuo. Dowiedział się o tym dopiero po finale, w trakcie rozmowy ze Sport.pl

- Nie miałem o tym pojęcia. Ja naprawdę skupiałem się tylko na każdym kolejnym secie i meczu. Moim zdaniem wygraliśmy dziś m.in. dzięki cierpliwości. Jestem naprawdę dumny z mojej drużyny - przyznaje wzruszony Fin.