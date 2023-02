Przegrali finał i się zaczęło. "Blamaż i kompromitacja", "Końcówki przegrywaliśmy jak frajerzy"

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla krakowską Tauron Arenę po finale Pucharu Polski opuszczali przybici, ale trudno się temu dziwić. W dwóch pierwszych setach radzili sobie bardzo dobrze, ale tylko do pewnego momentu. Kluczowego momentu. Końcówki były popisem zawodników Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle i koszmarem zespołu prowadzonego przez trenera Marcelo Mendeza.

Strach przed wygrywaniem jastrzębian? "Byliśmy chłopcami do bicia"

- Brakuje mi słów. Musimy prowadzić 24:10, by wygrywać sety? - pyta retorycznie w rozmowie z dziennikarzami sfrustrowany Jurij Gładyr.

Doświadczony środkowy jastrzębian nie może przeboleć tego, w jakim stylu jego drużyna zmarnowała prowadzenie 20:15 i 20:16 w dwóch pierwszych setach.

- Mieć taką przewagę i dopuścić do tego, że oni serwują "baloniki", których nie umiemy przyjąć i nie umiemy skończyć akcji - to jakiś kompleks. Ale nie strach przed Zaksą, tylko chyba przed zwycięstwem. Musimy znaleźć rozwiązanie, by takie sytuacje już nigdy więcej się nie powtórzyły. Ale zdarzyło się to nie po raz pierwszy i to jest wielki problem. Jeśli nie będziemy przygotowywać się mentalnie do takich momentów, to nie mamy czego szukać (w grze o trofea - red.) - podsumowuje 38-latek.

Bardzo surowy dla swojej drużyny był też Jakub Popiwczak. Libero reprezentacji Polski to, co wydarzyło się w końcówkach określa jako blamaż i kompromitację wicemistrzów kraju.

- Szczególnie w pierwszych dwóch setach poziom między drużynami nie był diametralnie duży. Ale my byliśmy chłopcami do bicia, a oni byli drużyną zwycięzców, która pokazała nam, jak się zachowuje dojrzały, doświadczony, poukładany zespół w najważniejszych momentach - zaznacza.

W kluczowych momentach dwóch pierwszych partii kędzierzynianie popisywali się kilkoma udanymi blokami, a dzieło wieńczyli skutecznymi zagrywkami. Co mogli wówczas zrobić lepiej ich rywale? Zdaniem Popiwczaka wszystko.

- W każdym elemencie mieliśmy szanse. Mogliśmy przyjąć lepiej, mogliśmy wystawić lepiej, zaatakować lepiej. A na koniec przegrywaliśmy jak frajerzy - surowo ocenia libero.

I on nie ma wątpliwości, że zawiodła przede wszystkim sfera mentalna. - Przede wszystkim głowa, głowa i jeszcze raz głowa. Do 20. punktu wszystko było łatwo i przyjemnie, a potem nas podcinało. Grała jedna drużyna, a my "nie dojeżdżaliśmy" - rzuca smutno.

"To nie ZAKSA wygrała ten Puchar Polski, tylko my przegraliśmy"

Jednocześnie Popiwczak podkreśla, że przez długi czas jego drużyna nie poddawała się. Nawet mimo fatalnego dla nich rozstrzygnięcia pierwszej i drugiej partii.

- Po pierwszym secie, wiadomo - człowiek był zły, wnerwiony, bo taką przewagę roztrwonić i przegrać nie jest przyjemnie. Ale w drugim była po naszej stronie w miarę dobra gra do pewnego momentu. Dostać znowu takiego gonga wtedy też było ciężko, ale cały czas byliśmy w grze i walczyliśmy. Łukasz Kaczmarek w ostatniej partii przy stanie 24:23 zrobił to, czego my nie potrafiliśmy zrobić w pierwszych dwóch - puentuje.

ZAKSA po raz dziesiąty sięgnęła po Puchar Polski. Przy czym zapisała się w historii, bo żaden inny klub wcześniej nie wywalczył tego trofeum cztery razy z rzędu.

- Gratuluję wykonali świetną robotę. Wiedzieli, co mają zrobić w ważnych momentach. Ale uważam, że to nie oni wygrali ten Puchar Polski, tylko my przegraliśmy. Wszyscy widzieli, co się stało na parkiecie. Nasz brak wiary w zwycięstwo doprowadził do tego, że Zaksa po raz kolejny zdobyła Puchar Polski - podkreśla Gładyr.

Po chwili jednak poświęca więcej miejsca rywalom i przypomina, że ci dokonali historycznego wyczynu.

- To wielka rzecz. Wszyscy to będą powtarzać, ale tak rzeczywiście jest. Ten zespół wie, jak grać i wygrywać ważne mecze. I robią to bezbłędnie - dodaje środkowy jastrzębian.