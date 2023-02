Co mecz, to rekord. Największa frekwencja poprawiona prawie dwukrotnie. I to wszystko w Polsce

Organizatorzy jeszcze przed rozpoczęciem turnieju finałowego Pucharu Polski siatkarzy zapowiadali, że padnie rekord frekwencji. W niedzielę więc trzeba było tylko czekać na podanie dokładnej liczby widzów. Stanęło na 11 815. A to, czy kibice dalej będą chcieli oglądać czołowe krajowe kluby, nie ma się co martwić. Ale to, kiedy rekord zostanie ponownie poprawiony, uzależnione jest też m.in. od tego, w jakiej hali impreza będzie rozgrywana w przyszłym roku.

Wcześniejsze pobicie rekordu nie było możliwe. Organizatorzy pomogli sobie obniżeniem cen

Osiem lat temu w Gdańsku podczas finału na trybunach Ergo Areny zasiadło 6 800 widzów. W kolejnych latach nie sposób było pobić to osiągnięcie. Albo gospodarzem były hale o mniejszej pojemności, albo widzów lub turnieju nie było w ogóle z powodu obostrzeń związanych z COVID-19. Krakowska Tauron Arena, w której odbywają się m.in. ważne mecze międzynarodowe i koncerty gwiazd muzyki światowego formatu, dawała duże prawdopodobieństwo ustanowienia nowego rekordu i tak się stało.

A ten ustanawiany był przy okazji każdego meczu w ten weekend. Pierwszy półfinał - Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Aluronu Warty Zawiercie obejrzało z trybun 8500 osób, a drugi z Jastrzębskim Węglem i Asseco Resovią Rzeszów w roli głównej o tysiąc więcej. Zwieńczeniem tej passy był finał. Wówczas hala wypełniła się niemal w komplecie, bo przy zastosowanym układzie trybun maksymalnie pomieścić mogły one ponad 12 tysięcy osób.

Organizatorzy pomogli sobie w wyśrubowaniu nowego historycznego osiągnięcia obniżeniem cen najtańszych biletów. Za wejściówkę za jeden dzień turnieju trzeba było zapłacić od 30 do 80 zł. Karnet na oba dni wiązał się z wydaniem od 40 do 140 zł.