Potężny kryzys Skry Bełchatów. Pilnie zlecono audyt. Głosowanie przełożone

Obecny sezon - po latach sukcesów - to bardzo zimny prysznic dla kibiców Skry. Po 25 kolejkach drużyna, która kiedyś była dominatorem, ma na koncie zaledwie osiem zwycięstw. Zaskakująco słabe wyniki i seria porażek sprawiły, że zaczęto spekulować o dużych zmianach we władzach klubu. Lokalne media, np. portal "Dzień dobry Bełchatów" kilka dni temu podał, że w czwartek zbierze się rada nadzorcza, a jeden z punktów ma dotyczyć zmian w składzie zarządu. Sugerowano, że ze stanowiskiem pożegnać może się nawet Konrad Piechocki. Jak się okazuje, do przyszłego tygodnia na pewno do tego nie dojdzie.

Zlecono audyt w Skrze Bełchatów

Wielu młodszych fanów Skry nie było jeszcze na świecie, kiedy poprzednio klub zajmował 11. miejsce w tabeli. Było to bowiem 20 lat temu. Bełchatowianie przegrali 17 spotkań, w tym ostatnie osiem. Klubowi, który w dorobku ma m.in. cztery miejsca na podium Ligi Mistrzów i dziewięć tytułów mistrza kraju, teraz brakuje aż 10 punktów do pozycji w ligowej tabeli gwarantującej udział w fazie play-off. Niewiele dała zmiana trenera - mało znanego Brytyjczyka Joela Banksa zastąpił doświadczony i mający na koncie sukcesy Andrea Gardini. Czarna passa wciąż jednak trwa, a poza wynikami martwi też styl.

Na przekór temu klub przechodził kolejne etapy rywalizacji w Pucharze CEV i czeka na występ w półfinale. W Skrze i wokół niej dominuje jednak zaskoczenie tak słabą postawą na krajowym podwórku. I w związku z tym m.in. zwołano na czwartek posiedzenie rady nadzorczej. Drugi powodem - według doniesień medialnych - miała być coraz trudniejsza sytuacja finansowa klubu.

Posiedzenie się odbyło, ale do zmian w składzie władz klubu jak na razie nie dojdzie. Decyzja w tej sprawie najwcześniej zapadnie w przyszłym tygodniu.

- Przewodniczący rady nadzorczej Skry Bełchatów zarządził przerwę w obradach i przesunięcie głosowania w sprawie zmian w zarządzie klubu do dnia 1 marca 2023 roku - dowiadujemy się z przesłanego Sport.pl z biura prasowego PGE komunikatu.

Spółka jest sponsorem tytularnym klubu z Bełchatowa od 2007 roku. Wówczas też prezesem został Piechocki, który wcześniej był wiceprezesem. Ze Skrą związany jest aż od 1991 roku, gdy został trenerem grup młodzieżowych.

W czwartek zapadła jednak pewna decyzja. Rada nadzorcza zdecydowała o pilnym zleceniu audytu. Sprawdzone mają zostać finanse klubu.

- Ze szczególnym uwzględnieniem kosztów kontraktów i umów z pośrednikami - zaznaczono w komunikacie.