Reprezentant Polski z wielkimi problemami. Grozi mu kilkuletnia dyskwalifikacja

Mateusz Poręba jest obecnie zawodnikiem Indykpolu AZS Olsztyn. Solidna postawa w klubie, ale również dobre występy w poprzednim sezonie reprezentacyjnym przełożyły się na spore zainteresowanie innych klubów PlusLigi. Środkowy wybrał grę w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą związał się kontraktem. Problem w tym, że według doniesień medialnych związał się również umową z PGE Skrą Bełchatów.

Takimi informacjami podzielili się eksperci Polsatu Sport w programie "Prawda Siatki". - Ja widzę dwa wyjścia z tej sytuacji. ZAKSA zgłasza do ligi Porębę zgodnie ze swoim kontraktem, do czego ma prawo i zawodnik nigdzie indziej nie może grać, albo ZAKSA przeczekuje i finansowo na tym zyska, bo w końcu Skra będzie musiała za to zapłacić. Na razie sytuacja jest patowa. Zawodnik jest związany od 1 lipca z ZAKSĄ i umowa, która jest podpisana lub niepodpisana, lub dogadana, bo nikt tego nie pokaże, ze Skrą, jest nieważna - powiedział były trener Cerrad Enea Carnych Radom Jakub Bednaruk.

W lepszej sytuacji wyjściowej jest drużyna mistrzów Polski, która podpisała z zawodnikiem kontrakt obowiązujący od 1 lipca 2023 roku. Poręba jest teraz w trudnym położeniu, a losy klubowej przyszłości musi ustalić najpóźniej do początku nowego sezonu. Inaczej może go spotkać surowa kara. Według Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS zawodnik może bowiem przynależeć tylko do jednego klubu, a złamanie tego przepisu grozi zawieszeniem na okres od 6 do 24 miesięcy.

Mateusz Poręba w trwającym sezonie zdobył w 23 spotkaniach łącznie 183 punkty. Środkowy do skutecznych ataków dołożył 36 punktowych bloków i 10 asów serwisowych. Obecnie AZS Olsztyn plasuje się na 7. miejscu w tabeli PlusLigi z dorobkiem 40 punktów.