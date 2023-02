Skra gra tak, że ręce opadają. Mistrz świata grzmi. "My najprostszych rzeczy nie robimy dobrze"

W tak złej sytuacji PGE Skra Bełchatów w XXI w. jeszcze nie była. W ostatnich 23 latach najgorszy czas miała w 2003 i 2019 r., gdy kończyła sezon na szóstym miejscu. Dziś bełchatowianie zajmują 11. lokatę, a w ostatnich siedmiu meczach ponieśli siedem porażek. W weekend mogli przerwać tę serię, ale przegrali z Cuprumem Lubin przegrali 2:3. W 24 kolejkach udało im się ledwie ośmiokrotnie zejść z parkietu zwycięsko.

Karol Kłos otwarcie o tragicznej grze PGE Skry Bełchatów. "Nie trzeba być Einsteinem"

- Wszystko szło ku temu, abyśmy wygrali ten mecz 3:0, ale po raz kolejny nie dowieźliśmy korzystnego wyniku do końca i przegraliśmy 2:3. To nasza największa bolączka. Nie potrafimy utrzymać koncentracji do samego końca i wygląda to tak, jak w niedzielnym meczu. To idealny przykład, jak my gramy w tym sezonie - powiedział Karol Kłos.

- Nie trzeba być Einsteinem, żeby zrozumieć, że jak się przegrywa tyle meczów z rzędu, to w końcówkach presja jest dużo większa. I my jej po prostu nie wytrzymujemy i przegrywamy kolejne sety, a co za tym idzie mecze. Myślę, że najistotniejsze jest to, że my najprostszych rzeczy nie robimy dobrze. Jak mamy szansę dobić przeciwnika, to podajemy im rękę i oni potem grają z nami, jak równy z równym - dodał środkowy.

Z kolei trener Andrea Gardini zwrócił uwagę, że "największym problemem jest zbudowanie pewności siebie". - W tym sezonie zawodnicy mają naprawdę wiele problemów, a przegrywanie meczu za meczem sprawia, że drużyna nie czuje się pewnie w najważniejszych momentach - powiedział włoski szkoleniowiec.

W 25. rundzie spotkań PGE Skra Bełchatów podejmie u siebie GKS Katowice, który zajmuje o jedną pozycję niżej w ligowej tabeli ze stratą sześciu punktów. Rywal wydaje się zatem wymarzony, aby przerwać klątwę, choć z drugiej strony to samo można było powiedzieć o trzecim od końca Cuprumie.

