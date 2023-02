Skra Bełchatów zagrała tak, że ręce opadają. Niebywałe. To już klątwa

PGE Skra Bełchatów notuje jeden z najgorszych sezonów w historii klubu. Ostatnie wyniki Skry Bełchatów sprawiają, że gra w play-offach wydaje się coraz mniej prawdopodobna. Przełamania szukali w meczu z 14. w tabeli Cuprumem Lubin.

REKLAMA

Zobacz wideo Efekt nowej miotły nie pomógł Skrze Bełchatów. Spotkanie skomentował trener Ślepska Malow Suwałki, Dominik Kwapisiewicz

Skra Bełchatów mogła wygrać z Cuprumem Lubin 3:0. Uległa rywalom w tie-breaku. "Lepiej nic nie mówić"

Skra Bełchatów w pełni kontrolowała przebieg pierwszego seta przeciwko Cuprum Lubin. Zespół prowadzony przez Andreę Gardiniego szybko uzyskał dwupunktową przewagę i nie pozwalał przeciwnikom na jej zmniejszenie. Skra miała siedem punktów przewagi nad Cuprum przy stanie 19:12 i utrzymała ją do końca, wygrywając seta 25:18. W drugiej części Skra też uzyskała dwa punkty zapasu, ale podopieczni Pawła Ruska zdołali na to zareagować. Bełchatowianie przegrywali nawet pięcioma punktami, ale odwrócili seta na swoją korzyść i po zaciekłej końcówce wygrali 25:21.

Początek trzeciego seta był dużo bardziej wyrównany, aczkolwiek po nim Skra Bełchatów miała dwa-trzy punkty więcej od Cuprumu Lubin. Taki stan utrzymywał się niemal do samego końca, gdy zawodnicy Andrei Gardiniego prowadzili 20:18. Od tego momentu mecz się wyrównał (22:22), a w końcówce seta lubinianie okazali się skuteczniejsi i wygrali 25:23. Cuprum zaczął coraz mocniej dochodzić do głosu w czwartym secie i zdołał nadrobić czteropunktową stratę do Skry. W końcówce zyskał dwa punkty zapasu i dzięki wygranej 25:23 doprowadził do tie-breaka.

Cuprum Lubin zaczął tie-breaka od zdobycia punktu po własnej zagrywce. PGE Skra zdołała na to odpowiedzieć i miała dwa punkty przewagi, ale ona dosyć szybko stopniała. Lubinianie objęli prowadzenie przy stanie 9:8 i utrzymali przewagę do końca. Kluczowym momentem była weryfikacja wideo przy stanie 13:12 - najpierw sędziowie sprawdzali, czy Mateusz Bieniek dotknął piłki przy bloku, a potem okazało się, że Kajetan Kubicki miał źle ułożone ręce w drugiej linii, więc punkt uzyskała Skra. Skra miała jedną piłkę meczową, ale Bieniek zaserwował w aut. Ostatecznie Cuprum Lubin wykorzystał czwartą piłkę meczową i wygrał 19:17.

"Jeśli mówić o Skrze Bełchatów, to lepiej nic nie mówić" - mówili komentatorzy Polsatu Sport po meczu. Porażka po tie-breaku sprawia, że niechlubna seria PGE Skry Bełchatów zwiększa się do siedmiu meczów bez wygranej. Ostatnia wygrana bełchatowian w PlusLidze miała miejsce 22 grudnia zeszłego roku w starciu z BBTS-em Bielsko-Biała (3:2) - od tego czasu Skra przegrała ze Stalą Nysa (2:3), Treflem Gdańsk (1:3), Asseco Resovią (0:3), Projektem Warszawa (2:3), Barkomem-Każany Lwów (0:3) i Ślepskiem Malow Suwałki (0:3).

Obecnie Skra zajmuje 11. miejsce w lidze i na sześć kolejek do końca fazy zasadniczej traci osiem punktów do miejsca dającego awansu do play-offów. Cuprum jest 14.