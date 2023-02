Wicemistrz Polski rozbity. Murowany "czarny koń" play-offów śrubuje kosmiczną passę

Spotkanie w Jastrzębiu-Zdroju zapowiadało się niezwykle pasjonująco. Oba zespoły w ostatnich tygodniach są jednymi z najlepiej grających w PlusLidze. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla nie przegrali meczu od 6 stycznia, a Projekt nie przegrał od 18 grudnia (siedem spotkań z rzędu). W sobotę ją przedłużyli.

REKLAMA

Zobacz wideo Wach komentuje walkę Łaszczyka: Najważniejsze, że wygrał sport

Projekt Warszawa wciąż niepokonany! Ograli wicelidera PlusLigi i przedłużyli serię

Hitowe starcie w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju rozpoczęło się od przewagi gości z Warszawy. W pierwszej partii niemal od początku budowali przewagę nad Jastrzębskim Węglem, który w pewnym momencie przegrywał aż ośmioma punktami (5:13). Ostatecznie set zakończył się wygraną 25:18 Projektu, który potwierdził, że jest w wysokiej dyspozycji.

Polka ujawniła najdziwniejszą wiadomość, jaką dostała od kibica. "Od razu usuwam"

Druga partia miała zupełnie inny przebieg niż pierwszy set. Od początku oba zespoły szły punkt za punkt i nikt nie był w stanie wybudować sobie przewagi punktowej. Do czasu. Od stanu 10:10 to Jastrzębski Węgiel wyglądał i punktował lepiej od Projektu. Gospodarze utrzymywali kilkupunktową przewagę do końca seta, który wygrali 25:17.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Jak się okazało, drugi set był jedynym momentem lepszej gry siatkarzy ze Śląska. W trzeciej partii do głosu znów weszli siatkarze Piotra Grabana, którzy, choć początkowo przegrywali, to w połowie seta zdołali dogonić gospodarzy i do końca nie oddali prowadzenia i wygrali ostatecznie 25:21.

Włosi piszą o hicie transferowym PlusLigi. Reprezentant Polski ma zmienić klub

Czwarty set był dość wyrównany, choć tym razem z minimalnym wskazaniem na Jastrzębski. Kiedy wydawało się, że o losach meczu będzie musiał zadecydować tie-break, to Projekt zaczął odrabiać straty i po kilku chwilach zbudował trzypunktową przewagę. Cały set zakończył się wygraną stołecznego klubu 25:22 i rezultatem 3:1. Dla Projektu to ósmy mecz z rzędu bez porażki. Z kolei Jastrzębski przegrał po raz pierwszy od ponad pięciu tygodni.

W tabeli Jastrzębski Węgiel wciąż zajmuje drugie miejsce i traci obecnie do liderującej Asseco Resovii cztery punkty. Na trzecim miejscu jest Warta Zawiercie. Z kolei Projekt zrównał się punktowo z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (jeden mecz mniej) i zbliżył na cztery punkty do podium PlusLigi.

Jastrzębski Węgiel - Projekt Warszawa 1:3 (18:25, 25:17, 21:25, 22:25)