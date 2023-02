Włosi piszą o hicie transferowym PlusLigi. Reprezentant Polski ma zmienić klub

Kilka tygodni temu Bednorz zakończył lata zagranicznych wojaży i powrócił do Polski, dołączając do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. - Wracam po pięciu latach, jestem podekscytowany, że znowu będę mógł zagrać na boiskach PlusLigi. Jestem bardzo zadowolony, że dołączyłem do rodziny ZAKSY - powiedział po podpisaniu kontraktu. 28-latek nie miał jednak jeszcze okazji na dobre przypomnieć się kibicom siatkówki w naszym kraju, ponieważ zdążył rozegrać zaledwie trzy spotkania ligowe. Nie przeszkadzało to rywalom Kędzierzynian, aby zainteresować się reprezentantem Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska wygrywa rzutem na taśmę! "Ja się nie znam, słucham się mojego trenera"

Bartosz Bednorz może odejść do Jastrzębskiego Węgla. Wicemistrzowie Polski szukają następcy Trevora Clevenota

W ubiegły czwartek, 9 lutego dziennikarz "La Gazzetta dello Sport" Gian Luca Pasini poinformował, że do ciekawych roszad może dojść w czołowych klubach PlusLigi. Według niego zawodnik Jastrzębskiego Węgla Trevor Clevenot znalazł się w na celowniku Skry Bełchatów. I już znalazł się następca na jego miejsce. Dziennikarz dodał, że do Jastrzębskiego miałby się przenieść Bartosz Bednorz.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Bartosz Bednorz przed przenosinami do ZAKSY reprezentował barwy chińskiego Shanghai Bright. Wcześniej występował również w zespołach Zenitu Kazań oraz włoskiej Modeny. W Polsce fani przede wszystkim pamiętają go z meczów dla Skry Bełchatów. Był jednak również siatkarzem AZS Olsztyn oraz AZS Częstochowa.

Clevenot to mistrz olimpijski z 2020 roku z Tokio. Francuz występuje na parkietach PlusLigi od 2021 roku, kiedy przeniósł się do Jastrzębskiego Węgla z Piacenzy.

Po 23 rozegranych kolejkach ligowych siatkarze ZAKSY zajmują 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 46 punktów. Liderem rozgrywek pozostaje Asseco Resovia (56 pkt). Na drugiej pozycji z jednym meczem rozegranym mniej znajduje się Jastrzębski Węgiel (52 pkt), natomiast trzecią okupuje Aluron Warta Zawiercie (50 pkt). W najbliższej serii spotkań Kędzierzynianie zagrają u siebie z Barkomem, a siatkarze Jastrzębskiego zmierzą się z Projektem Warszawa. Oba mecze odbędą się w sobotę, 11 lutego.