Polak już podjął decyzję. Zbojkotuje igrzyska olimpijskie. "Odmówię"

Krótko po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) nawoływał, by światowe federacje nie dopuszczały rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji. Prawie rok później ten sam MKOl uznaje, że nie należy dyskryminować ze względu na narodowość i chce, by Rosjanie i Białorusini startowali pod neutralną flagą na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Apel spotkał się z powszechną krytyką, mówi się już o bojkocie igrzysk przez Łotwę. W Polsce trwa dyskusja i jest dylemat, czy bojkotować, czy nie. Osobiście imprezę może zbojkotować Wojciech Maroszek, międzynarodowy sędzia siatkarski.

Polski arbiter oświadczył wprost, że jeśli faktycznie sportowcy z Rosji i Białorusi będą brali udział w igrzyskach w stolicy Francji, a on będzie nominowany do prowadzenia spotkań olimpijskiego turnieju siatkarskiego, odmówi i nie poleci do Paryża.

"Jeżeli otrzymam nominację na IO w Paryżu, a miałyby tam zagrać siatkarskie reprezentacje Rosji lub Białorusi, odmówię wyjazdu na Igrzyska" - oświadczył na Twitterze.

Maroszek jest jednym z bardziej cenionych sędziów siatkówki na świecie. Wielokrotnie prowadził mecze mistrzostw Europy i świata, pucharów europejskich oraz prestiżowej Ligi Narodów. Otrzymał nominację na igrzyska olimpijskie w Tokio. Napisał książkę "Moje Tokio 2020", w której przytacza anegdoty ze swojej kariery sędziowskiej, opowiada o igrzyskach ze swojej perspektywy oraz daje wskazówki, jak współpracować z sędziami siatkówki.

Na kwalifikację siatkarskiej ekipy Białorusi szanse są niewielkie. Męska kadra zajmuje w rankingu FIVB dość dalekie, 38. miejsce, a kobieca 36. Na ostatnich mistrzostwach Europy w 2021 r. panowie nie przeszli fazy grupowej, a panie odpadły w 1/8 finału. Szanse Rosji na awans na IO są nieporównywalnie większe, obie reprezentacje plasują się w pierwszej dziesiątce światowego rankingu.