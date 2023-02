Leon pokazał, jak trenuje. Bestia. Tyle bierze w przysiadzie [WIDEO]

Wilfredo Leon jest uznawany za jednego z najlepszych siatkarzy świata. Przyjmujący reprezentacji Polski umiejętności prezentuje obecnie we włoskiej Serie A w barwach Sir Safety Perugii. Zespół, w którym występuje również Kamil Semeniuk, jest w tym sezonie niepokonany i pewnie przewodzi ligowej tabeli. Postawa Leona budzi zachwyt, a jego forma pokazuje, że po ubiegłorocznych problemach ze zdrowiem nie ma już śladu.

Wilfredo Leon pokazał moc na treningu Perugii. "Dobry początek tygodnia"

Leon początkiem czerwca podjął się operacji kolana. Później ciężko pracował nad powrotem do zdrowia, aby móc wystąpić podczas mistrzostw świata. Niestety wyścig z czasem zakończył się niepowodzeniem. "Po konsultacji medycznej oraz serii rozmów pomiędzy trenerem, sztabem i lekarzami, zdecydowano, że dołączenie Wilfredo Leona do drużyny na Mistrzostwa Świata będzie wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem" - poinformował PZPS w oficjalnym komunikacie z 10 sierpnia.

Czas przeznaczony na rehabilitację pozwolił przyjmującego odpowiednio przygotować się do nowego sezonu. Najnowsze nagranie w mediach społecznościowych pokazuje, że wrócił do najwyższej formie. Siatkarz umieścił na Instagramie filmik z treningu drużyny, na którym wykonuje ćwiczenia ze sporym obciążeniem. Szczególną uwagę przykuwa ciężar, z którym wykonuje przysiady. Na sztandze znajdowało się około 130 kilogramów, które nie okazały się przeszkodą dla reprezentanta Polski. - To jest to, co nazywam dobrym początkiem tygodnia. Rogerio Guedes (trener przygotowania fizycznego - red.) sprawił, że moje mięśnie płonęły, a teraz niech piłki zapłaczą - stwierdził w opisie.

Perugia ma na koncie 18 zwycięstw w Serie A, co daje jej dorobek 54 punktów i pewne prowadzenie w tabeli. Na uwagę zasługuje również kosmiczny bilans setów drużyny, który wynosi 54:9.