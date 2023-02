Media: PlusLiga straci gwiazdę. Idzie do Włoch i zagra w drużynie z Polakami

Mimo że sezon PlusLigi trwa, to na rynku dochodzi do wielu ciekawych ruchów transferowych. Ostatnio media poinformowały, że z Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle do Jastrzębskiego Węgla odejdzie Norbert Huber. Z kolei do Asecco Resovii Rzeszów może dołączyć Karol Kłos. Na transfer zdecydował się również Aluron CMC Warta Zawiercie - w kolejnym sezonie w ich szeregach najprawdopodobniej pojawi się Mateusz Bieniek. To jednak nie koniec. Okazuje się, że z PlusLigą pożegna się inna gwiazda. Mowa o Wassimie Ben Tarze.

Wassim Ben Tara dołączy do Sir Safety Perugia. Poważne osłabienie Stali Nysa

Jak donosi Polsat Sport, tunezyjski siatkarz ma zasilić szeregi Sir Safety Perugia. We włoskiej drużynie występują już m.in. Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon. Klub notuje aktualnie jedną z najlepszych serii w historii - 31 zwycięstw z rzędu i jest liderem włoskiej ligi. W Perugii występują światowej klasy zawodnicy, więc nic dziwnego, że klub sięga po kolejną gwiazdę. Z kolei następcą Ben Tary w Stali Nysa ma zostać Maciej Muzaj, a więc jeden z najlepszych atakujących Asseco Resovii Rzeszów.

Wassim Ben Tara ma polskie korzenie i obywatelstwo. Występuje w barwach drużyny prowadzonej przez Daniela Plińskiego od 2020 roku. W poprzednim sezonie polskiej ligi zdobył najwięcej punktów - aż 463. W tegorocznym rozgrywkach również prezentuje się znakomicie. Rozegrał 23 spotkania, w których zdobył już 399 punktów. Niewątpliwie jego odejście będzie dużym ciosem dla Stali.

Po 23. kolejkach PlusLigi klub zajmuje 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów. Na taki wynik składa się 12 zwycięstw i 11 porażek. Do prowadzącej drużyny z Rzeszowa tracą 16 punktów. W kolejnym spotkaniu Stal zmierzy się z Wartą Zawiercie. Mecz zaplanowano na niedzielę 12 lutego.