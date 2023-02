Media: Ryszard Czarnecki odchodzi z rady nadzorczej. Poważne zmiany w Skrze

- Mój mąż jest z zawodu dyrektorem - w kultowym filmie "Poszukiwany, poszukiwana" mówi aktorka Barbara Rylska. I to zdanie świetnie pasuje do Ryszarda Czarneckiego, polskiego polityka, który często znajduje się w centrum wydarzeń. Polityk związany z PiS-em był już posłem, europosłem, wiceministrem kultury, członkiem Rady Ministrów, czy przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej. Przy okazji bywał też działaczem sportowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie zawieszony? Włoski dziennikarz ujawnia

- Wierność to nie jest cecha Ryszarda. Przeskakuje z partii do partii. W sporcie też. Żużel, koszykówka. Kandydował już do PZPN-u, PKOl-u. A już obiecywanie kasy ze spółek skarbu państwa to naprawdę duży tupet - mówił kiedyś o Czarneckim Jacek Kasprzyk, były prezes PZPS.

We wrześniu 2021 roku w ostatnim momencie Czarnecki wycofał się z wyborów na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Prezesem ostatecznie został Sebastian Świderski, a Czarnecki i tak nie mógł narzekać na brak zajęć, bo od grudnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej PGE Skry Bełchatów. Ale właśnie złożył rezygnację.

Polski siatkarz zdradza szokującą historię o tragedii w Turcji. "Schody się zawaliły"

Jak wyglądają władze PGE Skry Bełchatów?

Konrad Piechocki - Prezes Zarządu

Radosław Marzec - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Klubu Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A.

Piotr Bielarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leon Wojnowski - Członek Rady Nadzorczej

Marcin Buchali - Członek Rady Nadzorczej

Zdzisław Markiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Kłopoty Czarneckiego?

Belgijska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie korupcji w Parlamencie Europejskim. "Rzeczpospolita" napisała, że wśród około 60 osób sprawdzanych przez śledczych są dwaj polscy europosłowie: Tomasz Poręba i właśnie Ryszard Czarnecki.

Ale wróćmy do sportu.

Nadchodzi koniec epoki w polskiej siatkówce. Kolejna bolesna porażka

PGE Skra Bełchatów notuje jeden z najgorszych sezonów w historii klubu. Przegrała sześć meczów z rzędu w PlusLidze. W niedzielę nie miała szans w meczu ze Ślepskiem Suwałki 0:3 (20:25, 26:28, 22:25) i niemal definitywnie pożegnali się z nadziejami na grę w fazie play-off.

Coraz bliżej więc końca epoki. Skra to dominator polskiej siatkówki, który w XXI wieku dziewięciokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju (ostatnie w sezonie 2017/2018) Brak awansu do play-offów byłby katastrofą i końcem trwającej 21 lat passy. Ostatni raz klub kończył poza play-offami w sezonie 1999/2000, kiedy to spadł do II ligi. Po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej najniższą pozycją było 6. miejsce w 2003 i 2019 roku.