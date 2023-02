Mistrz olimpijski okrył się hańbą. Skandaliczna ankieta. "Postawa terrorysty"

Zaczęło się od tego, że Wallace de Souza wrzucił do sieci zdjęcie ze strzelnicy. Potem poprosił fanów na Instagramie o pytania. Jeden z nich zapytał, nawiązując do wspomnianego zdjęcia, czy zastrzeliłby nowego prezydenta Brazylii, Luiza Inácio Lulę da Silvę. Siatkarz uznał, że to dobry pomysł na ankietę, więc zapytał fanów, czy oni sami przeprowadziliby zamach na prezydenta. Wallace jest zadeklarowanym zwolennikiem Jaira Bolsonaro, który przegrał ostatnie wybory prezydenckie.

REKLAMA

Zobacz wideo Adwokaci Cezarego Kucharskiego: Uważamy, że nasz klient nie ma nic do ukrycia

Skandaliczne zachowanie brazylijskiego siatkarza

Haniebny wybryk Wallace'a poniósł się szerokim echem po całej Brazylii. Sprawę nagłośnił Rogerio Correia, członek Izby Deputowanych Brazylii, wrzucając skriny na Twittera, w tym z wynikami. Okazało się, że większość była za zamachem na życie prezydenta (54 procent na tak, 46 proc. na nie).

"Były zawodnik drużyny narodowej przeprowadził ankietę zachęcającą do zabójstwa prezydenta Luli. Później to usunął, jak wszyscy tchórze, którzy wiedzą, że popełnili błąd. Będę wnioskował o śledztwo i ewentualną karę" - oznajmił polityk 31 stycznia.

Polityk liczył też na szybką reakcję klubu. Według Correi powinno się go wyrzucić, ponieważ zachowanie Wallace'a podchodzi pod akt terroru. "Czekam też na wyrzucenie faszystowskiego gracza przez klub Sada Cruzeiro. A może zamierzają utrzymać ten przykład przestępczości i braku szacunku? Grożenie prezydentowi śmiercią jest atakiem na demokrację i wolę ludu. To nie jest postawa sportowca, tylko terrorysty" - stwierdził.

"Skrajnie haniebna postawa FIFA". Organizatorzy kobiecych MŚ: Jesteśmy zszokowani

Klub zawiesza, siatkarz przeprasza

Sada Cruzeiro Volei, klub z Belo Horizonte, w którym występował Wallace, zawiesił go w prawach zawodnika i przeprosił wszystkich kibiców i urażonych zachowaniem siatkarza.

"Sada Cruzeiro głęboko żałuje publikacji Wallace'a ze względu na treść. Żyjemy w trudnych czasach i musimy być bardzo ostrożni z naszymi manifestami. Media społecznościowe mogą wydawać się miejscem, w którym wszystko jest dozwolone, ale to pułapka. Zarząd klubu potępia wszelkie działania, które mogą oznaczać podżeganie do przemocy. Sada Cruzeiro zdecydowała się na natychmiastowe zawieszenie Wallace'a de Souzy na czas nieokreślony. Czekamy na prawne konsekwencje tego godnego pożałowania zachowania. Jako Sada Cruzeiro serdecznie wszystkich przepraszamy za zaistniałą sytuację. Sport powinien być narzędziem do szerzenia równości, tolerancji i szacunku" - oświadczył klub. Dodał, że będzie pracował nad poprawą świadomości personelu, zawodników i trenerów dotyczącej mediów społecznościowych.

Wallace de Souza zauważył, że rozpętał piekło i zrujnował karierę. Postanowił więc publicznie przeprosić.

"Każdy, kto mnie zna, wie, że nigdy nie podżegałbym do przemocy wobec kogokolwiek, a tym bardziej wobec naszego prezydenta Luli da Silvy. To był niefortunny post. Popełniłem błąd. Podżeganie do nienawiści jest nie w moim stylu. Nie tego nauczył mnie ten sport i nie chcę tego nikomu przekazywać" - powiedział.

Ponad dwa miliardy funtów dla Ukrainy. To pieniądze Abramowicza

Wallace potępiony

Brazylijska Konfederacja Piłki Siatkowej (CBV) oficjalnie potępiła zachowanie byłego reprezentanta Brazylii. "CBV odrzuca wszelkiego rodzaju przemoc lub podżeganie do aktów przemocy i rozumie, że sport jest narzędziem propagowania wartości, takich jak szacunek, tolerancja i równość" - oświadczyła federacja.

Brazylijski Komitet Olimpijski (COB) złożył oficjalną skargę na Wallace'a do Rady Etyki. "Komitet uznaje za niedopuszczalny wpis zawodnika, który reprezentował brazylijską drużynę siatkówki na trzech igrzyskach olimpijskich. Nie ma miejsca na brutalne zachowanie lub podżeganie do przemocy" - oznajmił komitet.

Minister sportu Ana Moser stwierdziła, że Wallace musi odpowiedzieć za swoje czyny przed sądem jak każdy obywatel, licząc na sprawiedliwy proces i wyrok.

Zgodnie z brazylijskim prawem Wallace'owi de Souzie grozi kara grzywny i do pół roku pozbawienia wolności.

Wallace de Souza to mistrz olimpijski w siatkówce z Rio de Janeiro z 2016 r. i wicemistrz olimpijski z Londynu cztery lata wcześniej. Z Brazylią wywalczył dwukrotnie wicemistrzostwo świata (2014 i 2018). W obu finałach "Canarinhos" przegrali z Polską. W 2022 zdobył z reprezentacją brązowy medal MŚ. Ma też cztery srebrne medale Ligi Światowej z lat 2013-2014 i 2016-2017.