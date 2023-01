Developres Rzeszów miażdży rywalki w Lidze Mistrzyń. Błyskawiczna wygrana

Do meczu z ASPTT Mulhouse siatkarki Developresu Rzeszów przystępowały po trzech wygranych w czterech spotkaniach tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Miały na koncie 8 punktów i zajmowały drugie miejsce w grupowej tabeli. W poprzednim meczu z wtorkowymi rywalkami wygrały gładko 3:0 i przystępowały do starcia, jako zdecydowane faworytki. Na boisku potwierdziły zdecydowaną przewagę.

REKLAMA

Zobacz wideo Ból głowy PZPN-u przed meczem z Albanią. Znamy kluczowy termin

Dominacja siatkarek Developresu w Lidze Mistrzyń. Perfekcyjny trzeci set

Już na początku spotkania rzeszowianki pokazały, że są w dobrej formie i prowadziły 4:7. Rywalki jeszcze przez chwilę nawiązywały walkę, ale Developres wyszedł na prowadzenie 12:8 i konsekwentnie budował przewagę. W decydującej fazie seta Polki prowadziły już 22:13, a finalnie zakończył się on wynikiem 25:17.

W drugiej partii dużo lepiej prezentowały się zawodniczki Mulhouse. Gra długo toczyła się punkt za punkt, ale gospodynie prowadziły już nawet 10:6. Wtedy Polki zaczęły odrabiać straty i remis utrzymywał się do wyniku 14:14. Wtedy to zawodniczki Stephane'a Antigi odskoczyły rywalkom, nie oddały przewagi do końca i wygrały 25:19. Rzeszowianek z równowagi nie wytrąciła nawet 10-minutowa przerwa spowodowana błędem sędziów w liczeniu punktów.

W trzecim secie zawodniczki Developresu wygrywały już 4:0 i stało się jasne, że chcą szybko zakończyć mecz. Francuski próbowały nawiązywać walkę, ale były nieskuteczne i słabo prezentowały się w bloku. Rzeszowianki konsekwentnie budowały przewagę i w decydującą fazę seta wchodziły przy wyniku 15:5. Rywalki tylko sporadycznie było stać na zdobywanie punktów i starcie zakończyło się wynikiem 25:11 dla drużyny Stephane'a Antigi.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dzięki wygranej Developres Rzeszów umocnił się na drugiej pozycji w tabeli grupy A. Po pięciu spotkaniach wicemistrzynie Polski mają na koncie 11 punktów. Pierwsze Conegliano ma o cztery punkty więcej, a Mulhouse o osiem punktów mniej. Mecz z liderkami tabeli w Lidze Mistrzyń zaplanowano na środę, 8 lutego o godzinie 20:30.

ASPTT Mulhouse - Developres Rzeszów 0:3 (17:25, 19:25, 11:25)