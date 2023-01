Grbić zobaczył mecz w polskiej lidze. Niestety. "Muszę powiedzieć"

Rozgrywki PlusLigi powoli zbliżają się do końca fazy zasadniczej. Walkę o prym w ligowej tabeli prowadzą odrodzona Resovia i Jastrzębski Węgiel, który świetne występy na krajowych parkietach potwierdza w Lidze Mistrzów. Nie brakuje również niespodzianek jak katastrofalna postawa czwartej drużyny poprzedniego sezonu, Skry Bełchatów.

Rozgrywki w polskiej lidze bacznie obserwuje selekcjoner reprezentacji Polski, Nikola Grbić. Serb był obecny podczas sobotniego meczu w Katowicach, w którym GKS niespodziewanie pokonał 3:0 Wartę Zawiercie. Na podstawie własnych obserwacji ocenił aktualną sytuację w PlusLidze. - Muszę powiedzieć, że poziom niestety spadł. Składa się na to kilka powodów. 16-zespołowa liga sprawia, że meczów jest za dużo, można je oglądać praktycznie w każdy dzień tygodnia. Zawodnicy są przytłoczeni ilością spotkań, nie mają czasu na odpoczynek, nie mają czasu na odpowiedni trening. Kalendarz jest o wiele bardziej napakowany, a także mocno wydłużony - stwierdził w rozmowie z portalem siatka.org.

- Najważniejszą rzeczą są urazy, widać gołym okiem ilu zawodników w tym sezonie się z nimi zmaga i nad tym trzeba się zdecydowanie zastanowić. Nie ma też tylu graczy na wysokim poziomie, którzy byliby w stanie zapełnić kadry 16 drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej, więc poziom również przez to się obniża. Jest wiele rzeczy, które aż krzyczą za tym, żeby zmniejszyć rozgrywki do 14 zespołów. Moim zdaniem to optymalna liczba drużyn w lidze i mam nadzieję, że władze PlusLigi zdecydują się na jej zmniejszenie. Oczywiście nie da się tego zrobić już w kolejnych rozgrywkach, ale w tych za dwa lata mam nadzieję już tak - dodał Grbić.

Zdaniem selekcjonera polskiej reprezentacji napięty grafik ligowy może mieć przełożenie na późniejszą grę kadrowiczów w narodowych barwach. - Jasne jest, że wszyscy chcą grać na wysokim poziomie także w kadrze, ale przyjadą tutaj wyciśnięci jak cytryna, nie będą mieć energii. Bardzo wiele jest na barkach samych siatkarzy, do tego dochodzą wspomniane wcześniej przeze mnie urazy, a to wpływa na wszystko i nie jest także dobre dla samej ligi, więc naprawdę mam nadzieję, że to zostanie zrozumiane i liczba drużyn w PlusLidze się zmniejszy - podsumował.