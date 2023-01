Klub Leona i Semeniuka śrubuje niesamowitą serię. Absolutna dominacja

To, co wyprawia w tym sezonie zespół Sir Safety Perugia, przekracza ludzkie pojęcie. Włoska drużyna z Wilferdo Leonem i Kamilem Semeniukiem w składzie, nie zaznała jak dotąd porażki. W sobotę licznik zwycięstw we wszystkich rozgrywkach dobił do 30. Siatkarze z Umbrii rozbili Allianz Milano 3:0.

