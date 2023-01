Semeniuk z mistrzami świata gra #JedenDzieńDłużej [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Kamil Semeniuk w minionym roku stał się jednym z liderów reprezentacji Polski siatkarzy. Na mistrzostwach świata 2022 zdobył z kadrą srebrny medal. A indywidualnie został uznany za najlepszego przyjmującego turnieju. Wcześniej brylował w rozgrywkach klubowych. Z Zaksą Kędzierzyn-Koźle drugi raz z rzędu wygrał Ligę Mistrzów. I zgarnął tytuł MVP finału.

Za te sukcesy Semeniuk dostał tytuł najlepszego siatkarza Europy w 2022 roku. Sukcesem skończył się dla niego również plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszych sportowców Polski. W głosowaniu kibiców zajął czwarte miejsce - tylko za Igą Świątek, Bartoszem Zmarzlikiem i Robertem Lewandowskim.

Teraz Semeniuk gra we włoskim gigancie, Perugii. W grudniu razem z Wilfredo Leonem i innymi gwiazdami prowadzonymi przez trenera Andreę Anastasiego zespół Sir Safety Perugia zdobył złoty medal klubowych mistrzostw świata.

Na tę okoliczność Sir Safety Perugia wyprodukowała specjalne, pamiątkowe koszulki. Na jednej z nich Semeniuk zebrał autografy od całego zespołu. Na t-shircie podpisali się m.in. Wilfredo Leon, Simone Gianelli, Massimo Colaci czy Gregor Ropret oraz trener Anastasi. I oczywiście sam Kamil.

Koszulkę możecie licytować do 30 stycznia.

#JedenDzieńDłużej. Akcja Gazeta.pl dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych w Polsce po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej, by dobro zwyciężyło. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP się nie kończyło. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Zebrane pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku WOŚP gra, by zebrać pieniądze na nowoczesny sprzęt do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy. Nasze tegoroczne aukcje rozpoczynają się 18 stycznia i kończą 30 stycznia, dzień po finale WOŚP. Wszak gramy #JedenDzieńDłużej.

