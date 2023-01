Semeniuk zaprasza na finały Ligi Narodów z Polakami! [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

W 2022 roku siatkarze reprezentacji Polski zdobyli brązowy medal Ligi Narodów, a następnie zostali wicemistrzami świata. Jednym z liderów naszej kadry był Kamil Semeniuk. Najlepszy przyjmujący ubiegłorocznych MŚ i najlepszy siatkarz Europy za miniony rok, w roku 2023 chce osobiście wręczyć kibicom zaproszenie na ważny mecz reprezentacji.

W ramach akcji Gazeta.pl #JedenDzieńDłużej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kamil Semeniuk postanowił ufundować podwójne zaproszenie na mecz Polaków w turnieju finałowym Ligi Narodów w Gdańsku (szczegóły, na który mecz, pozostają do ustalenia).

Walka o medale z udziałem naszej kadry i najlepszych drużyn fazy zasadniczej Ligi Narodów odbędzie się nad polskim morzem w dniach 19-23 lipca.

- Osobiście przekażę podwójne zaproszenie zwycięzcy licytacji. Dzięki temu będziemy mieli okazję chwilę porozmawiać i zrobić sobie wspólne zdjęcie - mówi Semeniuk, jeden z najlepszych i najpopularniejszych polskich sportowców (w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" za 2022 rok zajął czwarte miejsce - tylko za Igą Świątek, Bartoszem Zmarzlikiem i Robertem Lewandowskim).

#JedenDzieńDłużej. Akcja Gazeta.pl dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych w Polsce po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej, by dobro zwyciężyło. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP się nie kończyło. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Zebrane pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku WOŚP gra, by zebrać pieniądze na nowoczesny sprzęt do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy. Nasze tegoroczne aukcje rozpoczynają się 18 stycznia i kończą 30 stycznia, dzień po finale WOŚP. Wszak gramy #JedenDzieńDłużej.

Nie chcesz licytować, ale chętnie wesprzesz słuszną sprawę? Uruchomiliśmy WOŚP-ową "skarbonkę" na którą można kierować charytatywne datki za pośrednictwem Facebooka:

Fenomen

W polskich kinach mamy "Fenomen" – film dokumentalny o Jerzym Owsiaku i 30 latach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dystrybutorem dokumentu Małgorzaty Kowalczyk jest Next Film.