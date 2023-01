Selekcjoner reprezentacji Polski może dostać pracę w nowym klubie. Trwają negocjacje

W styczniu 2022 roku Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) ogłosił, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski kobiet został Stefano Lavarini. 44-latek od trzech lat prowadzi również włoski zespół Novary, z którym zdobył m.in. wicemistrzostwo kraju. Okazuje się, że w najbliższej przyszłości Włoch może przenieść się z Półwyspu Apenińskiego nieco na wschód.

Stefano Lavarini kandydatem do objęcia Fenerbahce Stambuł. Ostateczna decyzja kwestią dni

Jak poinformowały tureckie media, Lavarini jest głównym kandydatem do objęcia funkcji trenera Fenerbahce Opet, czyli kobiecej sekcji klubu Fenerbahce Stambuł. Reprezentant Włoch miałby zastąpić na tym stanowisku Zorana Terzicia, który z końcem sezonu kończy współpracę z zespołem. W ubiegłą środę (18 stycznia) podczas spotkania 4. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Allianz MTV Stuttgart (3:1) miało dojść do spotkania Lavariniego z zarządem, na którego czele znajduje się prezes Ali Koç. Na razie nie ma żadnych informacji, co do rezultatów przeprowadzonych rozmów, natomiast porozumienie ponoć jest tylko kwestią najbliższych dni.

Fenerbahce Opet zajmuje aktualnie 3. miejsce w tabeli Sultanlar Ligi z dorobkiem 30 punktów. Po 14. kolejkach liderem rozgrywek jest Eczacibasi (42 pkt), które wyprzeda drugi Vakifbank (38 pkt). Następne spotkanie siatkarki Fenerbahce rozegrają 21 stycznia, kiedy zmierzą się u siebie z Niluferem Bld. W rozgrywkach Ligi Mistrzów turecki zespół zajmuje drugie miejsce w grupie D za Stuttgartem, a przed ŁKS-em Łódź.

Lavarini w przeszłości pracował we włoskich klubach m.in. Foppapedretti Bergamo, czy Busto Arsizio. Ma również na koncie przygodę w brazylijskim Minas Tenis Clube. Największym sukcesem szkoleniowca jest wynik z reprezentacją Korei Południową na igrzyskach olimpijskich w Tokio, gdzie doszedł aż do półfinału. W półfinale Korea przegrała jednak z Brazylią (0:3), a później w meczu o brąz uległa Serbii również 0:3, kończąc turniej na 4. miejscu.

