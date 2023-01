Emocjonalne słowa byłej siatkarki. "Kto weźmie odpowiedzialność?"

W czwartkowy poranek pojawiła się oficjalna informacja, że Legionovia Legionowo wycofała się z rozgrywek TauronLigi. "W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie zarządu z Polską Ligą Siatkówki. Wynikiem tego spotkania jest podjęcie decyzji o wycofaniu klubu Legionovia S.A. z rozgrywek TAURONLiga" - czytamy na Facebooku drużyny z Legionowa. Teraz sytuację klubu z Legionowa skomentowała jedna z byłych jego zawodniczek, Alicja Grabka.

Była siatkarka Legionovii Legionowo pyta wprost. "Kto weźmie za to odpowiedzialność?"

Alicja Grabka występowała w barwach Legionovii Legionowo w latach 2014-2018 i 2019-2022. W ubiegłym roku rozgrywająca zmieniła drużynę z Legionowa na Energę MKS Kalisz. W jej wpisie na Instagramie przebija ogromne rozczarowanie sytuacją, która spotkała jej byłą drużynę.

"Wiele pytań, zero odpowiedzi. Kto weźmie odpowiedzialność za to, że kolejny klub z powodów finansowych znika z siatkarskiej mapy? Kto weźmie odpowiedzialność za to, że kolejne zawodniczki/trenerzy zostaną bez pieniędzy, które im się należą? Kto Nam pomoże? Siatkówka to nasza pasja-właśnie dlatego takie dni jak dzisiaj są bardzo ciężkie.. ale jest to również praca, za którą powinniśmy otrzymywać swoje wynagrodzenie" - czytamy w emocjonalnym wpisie 24-latki.

Reprezentantka Polski nie wierzy jednak, że przykład Legionovii coś zmieni. "Ciężko wierzyć, że coś się zmieni, skoro kolejne lata wyglądają tak samo, kolejne kluby znikają i mnożą się osoby pokrzywdzone. My ze swojej strony zrobiliśmy wszystko jako profesjonalni sportowcy i sztab. Mimo pojawiających się problemów w trakcie sezonu postanowiliśmy być drużyną i w komplecie dograć do końca, a także daliśmy klubowi szanse na wyprowadzenie tej sytuacji na dobre tory poprzez podpisanie porozumień. Gdyby nie my, to klubu nie byłoby już we wrześniu. Może teraz ktoś Nam pomoże?" - kończy pytaniem Grabka.

Drużyna z Legionowa po 11. kolejkach zajmowała ostatnią, dwunastą pozycję w ligowej tabeli z zerowym dorobkiem punktowym. Legionovia w rozegranych spotkaniach zdołała wygrać jedynie trzy sety. Zespół na najwyższym poziomie ligowym grał od 2012 roku, a najlepszy wynik osiągnął w sezonie 2019/2020, kiedy zajął czwarte miejsce.