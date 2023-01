Grbić zaskoczył na Gali Mistrzów Sportu. Wygłosił przemówienie i wszystkich zatkało [WIDEO]

2022 rok był bogaty w wydarzenia i sukcesy sportowe Biało-Czerwonych na międzynarodowych arenach. Tradycyjnie w pierwszą sobotę stycznia wyłoniono najlepszego sportowca plebiscytu "Przeglądu Sportowego". W 88. edycji triumfowała Iga Świątek, a podium uzupełnili Bartosz Zmarzlik i Robert Lewandowski. Na specjalne wyróżnienie mogli liczyć nie tylko sportowcy. Nagrodę przyznano również w kategorii "Drużyna Roku". Triumfatorem została reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Na scenie pojawiło się kilku zawodników, którzy odebrali statuetki. Na Gali Mistrzów Sportu nie zabrakło również selekcjonera, Nikoli Grbicia. Serb wygłosił krótką przemowę i zachwycił publiczność.

Grbić przemówił do kibiców... po polsku. Publiczność zachwycona

12 stycznia 2022 roku Grbić został szkoleniowcem Biało-Czerwonych. W kolejnych 12 miesiącach odniósł z kadrą sporo sukcesów. Zdobył brązowy medal Ligi Narodów i wicemistrzostwo świata - w finale zespół uległ reprezentacji Włoch 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25). Mimo przegranej Polacy pozostali na czele rankingu FIVB.

Nic dziwnego, że tytuł "Drużyny Roku" otrzymał właśnie zespół Nikoli Grbicia. Po wręczeniu nagród Serb postanowił w wyjątkowy sposób podziękować za wyróżnienie i wsparcie kibiców. Szkoleniowiec zaskoczył widzów i wygłosił krótkie przemówienie po polsku. Choć wspomagał się kartką, to i tak jego gest zrobił wielkie wrażenie na zebranej publiczności.

- Dziękuję wszystkim za udany sezon. W sporcie raz wygrywasz, raz przegrywasz. Może nie zawsze jesteśmy w stanie wygrać, ale jestem pewien, że nigdy nie zabraknie emocji. Prosimy o wsparcie niezależnie od wyniku - powiedział Serb, czym wywołał prawdziwą euforię, a na sali zapanowała wrzawa. Grbić zachwycił również internautów. "Szacunek za to!", "Brawo za odwagę" - czytamy w mediach społecznościowych. Niektórzy kibice porównali nawet Serba do Vitala Heynena, a więc poprzedniego selekcjonera Biało-Czerwonych, który także często zaskakiwał kibiców, zwracając się do nich w języku polskim.

Rok 2022 był intensywny dla drużyny Grbicia. Dużo pracy czeka na naszych reprezentantów także w 2023 roku. W dniach 28 sierpnia - 16 września odbędą się mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Biało-Czerwoni zagrają w grupie C z Macedonią Północną, Czarnogórą, Holandią, Czechami oraz Danią.

Najgroźniejszymi rywalami kadry prowadzonej przez Grbicia będą Holendrzy z Nimirem Abdel-Azizem w składzie. "To jedna z najłatwiejszych grup na wielkich imprezach w ostatnich latach" - uważa Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl. Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) opublikowała już terminarz turnieju, o czym więcej pisaliśmy >>> TUTAJ.