Zespół Bartosza Bednorza awansował do półfinału

Liga chińska jest chyba jedną z najbardziej specyficznych lig świata. Sezon rozpoczyna się tam w październiku, a kończy już w połowie stycznia. To oznacza, że za trzy tygodnie zostanie wyłoniony mistrz Chin. W walce o tytuł jest Bartosz Bednorz, który od tego sezonu występuje w szanghajskiej drużynie.

Bartosz Bednorz walczy o medal w Chinach. Po zadyszce w play-offach nie ma śladu

Droga zespołu Bartosza Bednorza do półfinału nie była tak prosta, jak mogłoby się wydawać po początku sezonu. Choć w fazie zasadniczej Szanghaj Bright nie przegrał ani jednego spotkania, to później przyszła lekka zadyszka w play-offach. Dobra forma wróciła jednak już w ćwierćfinałach, w których gra się do dwóch zwycięstw.

Rywalem polskiego przyjmującego i jego kolegów w walce o półfinał był Tianjin. W pierwszym meczu, rozegranym w święta, najlepszym siatkarzem był Bednorz, który zdobył 20 punktów i poprowadził drużynę do wygranej 3:0 (20:25, 23:25, 23:25). We wtorek odbyło się drugie spotkanie. Szanghajczycy ponownie wygrali 3:0 (25:18, 25:16, 25:20) i zameldowali się w półfinale rozgrywek CVL.

W najlepszej czwórce oprócz drużyny Polaka znalazły się jeszcze Zhejiang oraz Beijing, a także zwycięzca nierozstrzygniętego jeszcze dwumeczu Hebei z Shandong. Bednorz i Szanghaj Bright w półfinale zagra z Zhejiang, które wyeliminowało Sichuan.

Po zakończeniu sezonu w Chinach Bartosz Bednorz stanie się wolnym zawodnikiem. Jak informował jakiś czas temu TVP Sport, w styczniu siatkarz dołączy najprawdopodobniej do jednej z europejskich drużyn, aby w dalszym ciągu być w rytmie meczowym i treningowym.