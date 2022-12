Bartosz Kurek show. Polak najlepszym zawodnikiem w Meczu Gwiazd

Święta Bożego Narodzenia nie dla wszystkich są okresem odpoczynku. Swoje mecze rozgrywają m.in. siatkarze reprezentacji Polski. Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk 26 grudnia wyjdą na parkiety ligi włoskiej. Z kolei Bartosz Kurek wystąpił w Meczu Gwiazd ligi japońskiej.

Zobacz wideo 400 występów Karola Kłosa w lidze. Środkowy wspomina sześć mistrzostw Polski z rzędu z PGE Skrą Bełchatów

Bartosz Kurek najlepszym zawodnikiem w Meczu Gwiazd. Popis Polaka

W tegorocznym japońskim Meczu Gwiazd rozegrano pięć setów - w każdym grano do 15 punktów. Siatkarzy biorących udział w wydarzeniu wybrali za pośrednictwem głosowania kibice. Zespół Bartosza Kurka wygrał 3:2 (15:11, 6:15, 15:12, 8:15, 15:12), a 34-latek został MVP spotkania. Co ciekawe był on jedynym zawodnikiem spoza Azji, który zagrał w tym meczu.

"Kilka godzin temu zakończyła się kolejna edycja japońskiego Meczu Gwiazd. Po raz pierwszy w historii udział w takim wydarzeniu brał Bartosz Kurek! Co ciekawe nasz kapitan wybrany został najbardziej wartościowym zawodnikiem całego świątecznego wydarzenia!" - napisał na Twitterze Jakub Balcerzak.

Zabawna sytuacja podczas Meczu Gwiazd. Kurek zamienił się rolami z...sędzią

Podczas spotkania doszło do zamiany ról. W pewnym momencie Bartosz Kurek wziął od sędziego chorągiewkę i stanął na linii, a ten wykonał zagrywkę. Humory dopisywały wszystkim.

"Kapitan rep. Polski przez połowę wydarzenia namawiał sędziego liniowego, by na chwilę zamienili się rolami. Po którymś razie się udało i Kurek stał się na parę akcji arbitrem. Robił też za system challenge" - czytamy na profilu Balcerzaka.