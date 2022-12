Skra Bełchatów traci kluczowego zawodnika. Nie zagra już do końca sezonu

Sobotnie spotkanie 16. kolejki PlusLigi przyniosło wiele emocji. Skra Bełchatów i Aluron CMC Warta Zawiercie stworzyły wspaniałe widowisko, które rozstrzygnęło się dopiero po pięciu setach. Ze zwycięstwa 3:2 cieszyli się zawodnicy Michała Winiarskiego, który na początku sezonu prezentują rewelacyjną formę. Porażka nie jest niestety jedynym zmartwieniem bełchatowian.

Poważna kontuzja podstawowego zawodnika Skry Bełchatów. "W tym sezonie nie zobaczymy go na boisku"

W trzeciej partii libero Skry, Kacper Piechocki, chciał za wszelką cenę utrzymać piłkę w grze. Zawodnik wypadł jednak za bandy i potrzebna była pomoc medyczna. Po chwili opuścił on boisko, trzymając się za łokieć, a jego miejsce zajął Robert Mielczarek.

Najnowsze informacje na temat stanu zdrowia libero potwierdziły najgorszy scenariusz. Sobotni mecz był ostatnim występem Piechockiego w tym sezonie. - Badania wykazały m.in. uszkodzenia w obrębie więzadeł stawu łokciowego i podjęto decyzję o przeprowadzeniu operacji. Miała ona miejsce jeszcze w niedzielę i zakończyła się pomyślnie. Zawodnika czeka teraz dalszy proces leczenia i rehabilitacja, co może potrwać około 4-5 miesięcy - czytamy na oficjalnej stronie klubu. - W tym sezonie nie zobaczymy go na boisku - dodano na Twitterze.

Kontuzja pierwszego libero jest sporym osłabieniem drużyny Joela Banksa i oznacza, że do końca sezonu trener będzie miał do dyspozycji jedynie Roberta Mielczarka. O tym, jak przełoży się to na dyspozycję zespołu z Bełchatowa pokażą kolejne spotkania. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że oprócz rywalizacji na parkietach ligowych Skrę czeka między innymi walka w ćwierćfinale Pucharu CEV, informacja ta nie napawa optymizmem.

Po 16. kolejkach bełchatowianie zajmują 8. miejsce w tabeli PlusLigi z dorobkiem 25 punktów. Liderem rozgrywek jest Jastrzębski Węgiel (41 pkt), który nieznacznie wyprzedza Resovię Rzeszów (40 pkt) i Wartę Zawiercie (40 pkt). W kolejnym spotkaniu siatkarze Skry zmierzą się z zamykającym tabelę BBTS-em Bielsko-Biała. Mecz ten odbędzie się w czwartek 22 grudnia o godzinie 16:15.

