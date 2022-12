Osiem meczów i osiem porażek. Legionovia upada po odejściu gwiazd

Siatkarki Legionovii Legionowo notującą katastrofalny początek rozgrywek Tauron Ligi. Mocno odmłodzony zespół Pawła Kowala jest jedyną drużyną, która jak dotąd nie wygrała żadnego spotkania. Ósma już porażka przyszła w poniedziałkowym spotkaniu z beniaminkiem z Tarnowa. A przecież mowa o drużynie, która w poprzednim sezonie potrafiła nawiązać walkę z najlepszymi.

Legionovia cieniem drużyny z poprzedniego sezonu. Odejście wielkich nazwisk i widmo spadku z ligi

Spotkanie 8. kolejki w Tarnowie od początku nie układało się po myśli przyjezdnych. Gospodynie szybko wypracowały sobie przewagę i pilnowały różnicy punktowej na swoją korzyść. W pierwszym secie siatkarkom z Legionovii udało się jednak powalczyć i zapisać na swoim koncie 20 punktów. Dwie kolejne partie przyniosły już zdecydowaną dominację rywalek i bezsilność drużyny gości. Przełożyło się to na dwie wygrane do 15 i końcowe zwycięstwo Roleski Grupa Azoty Tarnów 3:0 (25:20, 25:15, 25:15).

Drużyna z Legionowa przedłużyła tym samym serię przegranych spotkań do ośmiu. Niemoc zawodniczek Kowala najdobitniej pokazuje fakt, że w dotychczasowych spotkaniach zdołały one wygrać jedynie dwa sety. Aktualna dyspozycja zespołu może oznaczać, że na koniec sezonu może on się pożegnać z grą w najwyższej lidze w kraju i wypaść z elity po dziesięciu latach.

Byłby to spory cios dla zespołu, który poprzednie rozgrywki zakończył na 5. miejscu. Między sezonami doszło jednak do sporych przetasowań w składzie. Z drużyną pożegnała się zdecydowana liderka, Olivia Różański. Przyjmująca była prawdziwą kopalnią punktów i główną kreatorką sukcesu, ale od tego sezonu zdecydowała się na grę w lidze włoskiej w barwach Reale Mutua Fenera Chieri. Szeregi Legionovii opuściły również rozgrywająca Alicja Grabka, środkowa Aleksandra Gryka, atakująca Gyselle Silva czy przyjmująca Yaprak Erkek. To przełożyło się na diametralny spadek jakości w grze Legionovii, który zaowocował najgorszym początkiem sezonu od lat.

