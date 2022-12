Tak Polacy poznają rywali w walce o awans na igrzyska. Kluczowa data zmieniona

Prawdopodobnie najważniejsza impreza przyszłego sezonu reprezentacyjnego w siatkówce - turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu - do tej pory wyglądała na rozgrywki-widmo, o których praktycznie nic nie wiadomo. Pojawiła się data, jeden organizator, a reszta to domysły i spekulacje.

Zmiana planów. FIVB potwierdza: Kluczowa data dla polskiej siatkówki przeniesiona na 2023 rok

W poniedziałek, 19 grudnia mieliśmy poznać rywali polskich siatkarzy i polskich siatkarek w kwalifikacjach olimpijskich. Tak przynajmniej zakładały pierwotne plany Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB), o których informował portal Azjatyckiej Federacji Siatkówki i Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

W "niedalekiej przyszłości" miało się także rozjaśnić, kto będzie gospodarzem poszczególnych turniejów kwalifikacyjnych, bo do tej pory ogłoszono jedynie, że jednym z nich zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn będzie Japonia. Teraz wiemy już, że ogłoszenie gospodarzy, jak i kształtu grup podczas rozgrywek nie nastąpi zbyt szybko. - Skład grup oraz gospodarze turniejów zostaną ogłoszeni w przyszłym roku - informuje Sport.pl Anna Manuelian z Departamentu Komunikacji FIVB.

Oto potencjalni rywale polskich siatkarzy i siatkarze w walce o igrzyska w Paryżu

Kto będzie rywalem polskich reprezentacji w walce o igrzyska? W przypadku siatkarek 23 pozostałe zespoły zaproszone przez MKOl do kwalifikacji olimpijskich to Serbia, Włochy, Brazylia, USA, Chiny, Japonia, Turcja, Dominikana, Belgia, Holandia, Niemcy, Kanada, Tajlandia, Bułgaria, Portoryko, Czechy, Kolumbia, Meksyk, Argentyna, Korea, Ukraina, Słowenia i Peru.

Za to potencjalni rywale polskich siatkarzy to Włochy, Brazylia, USA, Japonia, Argentyna, Słowenia, Iran, Serbia, Kuba, Holandia, Turcja, Kanada, Ukraina, Niemcy, Meksyk, Tunezja, Egipt, Belgia, Czechy, Bułgaria, Finlandia, Katar i Chiny. Obie listy powstały po rankingu FIVB z 12 września tego roku. Jedyną drużyną pewną gry w obu turniejach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku są gospodarze, Francuzi, którzy nie muszą brać udziału w kwalifikacjach.

Tak FIVB przydzieli rywali polskim kadrom. Serpentyna

Zarówno u siatkarzy, jak i siatkarek w turniejach kwalifikacyjnych powstaną trzy grupy po osiem drużyn. Podczas rywalizacji w nich reprezentacje powalczą o sześć miejsc gwarantujących awans na igrzyska (pojadą na nie tylko dwa najlepsze zespoły z każdej z grup). Pozostałe pięć zostanie później rozdysponowane według dwóch kryteriów: w pierwszej kolejności dla drużyn z kontynentów, które nie będą miały jeszcze zakwalifikowanej kadry, a potem drużyn znajdujących się najwyżej w rankingu FIVB z 24 czerwca 2024 roku, czyli tuż po zakończeniu fazy grupowej Ligi Narodów.

Wiemy już także, jak zostanie stworzony podział zespołów na grupy, które wezmą udział w turniejach. Najbardziej uprzywilejowani będą ich gospodarze. To do tych trzech drużyn, uszeregowanych zgodnie z rankingiem FIVB, dokładane będą kolejne. A wszystko na zasadzie serpentyny - 6., 7., 12., 13., 18. i 19. zespół trafią do grupy A, w grupie B znajdą się 5., 8., 11., 14., 17. i 20. drużyna, a w składzie grupy C pojawią się 4., 9., 10., 15., 16. i 21. reprezentacja rozstawienia. Tym samym ujawnienie gospodarzy turniejów sprawi, że będziemy znać już skład wszystkich grup turniejów mężczyzn i kobiet.

Schemat grupy A turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu:

gospodarz z najwyższym rozstawieniem

drużyna rozstawiona jako 6.

drużyna rozstawiona jako 7.

drużyna rozstawiona jako 12.

drużyna rozstawiona jako 13.

drużyna rozstawiona jako 18.

drużyna rozstawiona jako 19.

Schemat grupy B turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu:

gospodarz z drugim najwyższym rozstawieniem

drużyna rozstawiona jako 5.

drużyna rozstawiona jako 8.

drużyna rozstawiona jako 11.

drużyna rozstawiona jako 14.

drużyna rozstawiona jako 17.

drużyna rozstawiona jako 20.

Schemat grupy C turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu:

gospodarz z trzecim najwyższym rozstawieniem

drużyna rozstawiona jako 4.

drużyna rozstawiona jako 9.

drużyna rozstawiona jako 10.

drużyna rozstawiona jako 15.

drużyna rozstawiona jako 16.

drużyna rozstawiona jako 21.

W przypadku reprezentacji Polski siatkarzy wiadomo, że jeśli utrzyma pozycję lidera rankingu FIVB, będzie mogła być skierowana tylko do grupy A, lub C. Do tej pierwszej w przypadku organizacji jednego z turniejów, a do drugiej, jako najwyżej rozstawiona drużyna poza gospodarzami rozgrywek. W takiej samej sytuacji jest kadra Serbek.

Polska zorganizuje turnieje kwalifikacyjne? Duże szanse na ten siatkarek

Jakie są szanse, że Polacy zorganizują turnieje kwalifikacyjne? Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski w rozmowie z portalem sport.tvp.pl przekazał, że jest możliwość, że będą to zarówno rozgrywki siatkarek, jak i siatkarzy. - Zgłosiliśmy chęć organizacji dwóch turniejów: męskiego i żeńskiego - zdradził na początku grudnia.

Według naszych informacji z połowy listopada PZPS miał być jednak szczególnie blisko przeprowadzenia w Polsce rywalizacji siatkarek, a to ze względu na pomoc w próbie awansu na igrzyska. Gdyby związkowi udało się osiągnąć porozumienie z FIVB ws. organizacji turnieju kwalifikacyjnego, Polki z miejsca stałyby się jednym z trzech najwyżej rozstawionych zespołów przy przydzielaniu do grup. I podobno to bardzo prawdopodobne. Turniej mógłby się odbyć w Katowicach lub Gliwicach z ewentualną pomocą nieco mniejszej - np. nowej hali w Zagłębiowskim Parku Sportowym w Sosnowcu, która zostanie otwarta na początku 2023 roku.

Sprawę rozdzielenia praw organizacji turniejów prezes Świderski w rozmowie ze sport.tvp.pl cały czas uważa za otwartą, ale w jednej z najważniejszych krajowych federacji w Europie usłyszeliśmy, że gospodarze mają być już ustaleni i zostali o tym poinformowani przez światowe władze. Teraz te dają im prawdopodobnie nieco więcej czasu na dogranie szczegółów z halami i miastami-gospodarzami turniejów w razie, gdyby pojawiły się na tyle duże problemy, że ktoś musi się ze swojej propozycji wycofać. Wśród gospodarzy turniejów mężczyzn do Japonii mogą dołączyć Włosi i Brazylijczycy, a u kobiet nieoficjalnie poza Polską nieoficjalnie mówi się jeszcze o USA. Na razie to jednak tylko plotki.

Siatkówka halowa na igrzyskach w Paryżu będzie się odbywać w centrum wystawienniczym Paris Expo Porte de Versailles. Olimpijski turniej mężczyzn i kobiet zaplanowano na dni 26 lipca - 11 sierpnia 2024 roku. Złotych medali będą bronić Francuzi i Amerykanki. Polscy siatkarze turniej w Tokio skończyli na ćwierćfinale, a dla siatkarek w przypadku awansu byłby to pierwszy udział w igrzyskach od tych z Pekinu w 2008 roku. Wtedy odpadły już po fazie grupowej, wygrywając tylko jedno z pięciu spotkań.