Nagły powrót byłej reprezentantki Polski. Wznowiła karierę po czterech latach

Anita Kwiatkowska zakończyła karierę w 2018 roku w PTPS-ie Piła. Siatkarka była wychowanką tego samego klubu. W przeszłości reprezentowała także m.in. Impel Wrocław, Budowlane Łódź czy też nieistniejący już Atom Trefl Sopot. Rozegrała też 19 spotkań w reprezentacji Polski. Teraz zdecydowała się na powrót na siatkarskie boiska.

REKLAMA

Zobacz wideo Maroko przegrało, ale kibice są dumni ze swoich piłkarzy. "Gra nawet orkiestra dęta!"

Anita Kwiatkowska wraca do siatkówki. Niespodziewane wznowienie kariery

O powrocie zawodniczki do siatkówki poinformował profil "Cześć Zielona Góra". To właśnie w tym mieście 37-latka mieszka na co dzień. "Drużyna siatkarska Empiria Orion Sulechów pozyskała do swojego składu byłą reprezentantkę Polski, Anitę Kwiatkowską. To duże wsparcie w tym sezonie siatkarskim!" - czytamy na profilu. Zespół Orionu Sulechów występuje obecnie w trzeciej lidze.

Polski potentat powraca po fatalnych latach. "Marzenia powoli rozbudzają się"

"Mamy nadzieję, że gra w sulechowskiej drużynie dostarczy Anicie Kwiatkowskiej wiele satysfakcji i sukcesów!" - dodali autorzy posta.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

"Mega wzmocnienie! Transfer jakiego nie było w Sulechowie" - czytamy także w oficjalnych mediach społecznościowych klubu.

Do największych sukcesów w klubowej karierze zawodniczki zaliczyć należy mistrzostwo Polski z Atomem Treflem (2013), a także Puchar Polski wywalczony w 2008 roku z PTPS-em Piła. Ponadto Kwiatkowska ma na koncie trzy srebrne (2006, 2007, 2008) i jeden brązowy medale (2005) mistrzostw Polski. Łącznie na parkietach Ligi Siatkarskiej Kobiet rozegrała 241 spotkań, w których zdobyła 1757 punktów.

Chwile grozy siatkarek. Dwóch uzbrojonych mężczyzn napadło je w biały dzień [WIDEO]