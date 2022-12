Zawiercie nie dało szans rywalowi w LM. Świetna sytuacja przed kluczowym meczem

Tegoroczne zmagania w Lidze Mistrzów siatkarze Aluronu Warty Zawiercie zaczęli od wygranych z tureckim Halkbankiem (3:1) i bułarskim Hebarem (3:1). Gorzej poszło im w trzeciej serii gier, gdy przegrali z niemieckim BR Volleys (1:3), choć i tak zachowali pierwsze miejsce w tabeli grupy B.

Aluron Warta Zawiercie wygrała w Lidze Mistrzów i wróciło na fotel lidera. Teraz czeka ją kluczowy mecz

Sytuacja uległa zmianie w ostatni wtorek, gdy Halkbank zwyciężył 3:0 BR Volleys i wyprzedził polski zespół. W tych okolicznościach Warta musiała w środę wygrać z Habarem, aby odzyskać pozycję lidera.

Mecz znacznie lepiej rozpoczęli nasi siatkarze, którzy sukcesywnie budowali przewagę i wyszli na prowadzenie 20:15. Wtedy do pracy zabrali się rywale, którzy doprowadzili do stanu 22:22. To mobilizująco podziałało na Wartę, która wróciła na właściwe tory i zwyciężyła 26:24.

W kolejnych partiach zespół z Zawiercia nie pozwolił już na tak wiele. W drugiej od początku przejął inicjatywę i szybko wyszedł na czteropunktowe prowadzenie (7:3), a ostatecznie triumfował 25:15. Trzeci set miał bardzo podobny przebieg, Warta błyskawicznie wypracowała czteropunktową przewagę (6:2), którą potem powiększała i w efekcie wygrała 25:17. Dzięki temu wróciła na pozycję lidera grupy B.

W kolejnym spotkaniu Ligi Mistrzów rywalem Aluronu Warty Zawiercia będzie wiceliderujący Halkbank, odbędzie się ono w środę 11 stycznia. Wygrany tego meczu znacząco przybliży się do pierwszego miejsca w grupie B, które da bezpośredni awans do ćwierćfinału (druga drużyna zagra w 1/8 finału).

Tabela grupy B Ligi Mistrzów