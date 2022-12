Chwile grozy siatkarek. Dwóch uzbrojonych mężczyzn napadło je w biały dzień [WIDEO]

Mrożąca krew w żyłach sytuacja miała miejsce w poniedziałek, 12 grudnia. Dziesięć zawodniczek drużyny Brasilia Volei przebywało w jednej z restauracji w mieście Taguatinga. Siatkarki spożywały obiad, gdy do lokalu wszedł uzbrojony mężczyzna i krzyknął: "Wszyscy stop!".

Przerażająca przygoda siatkarek Brasilii Volei. Uzbrojeni mężczyźni napadli na nie w biały dzień

Z relacji lokalnych mediów wynika, że bandyta wycelował z pistoletu w klienta siedzącego tuż przy wejściu do restauracji, a następnie niczym w filmie sensacyjnym zakomunikował pozostałym, że jest to napad. Siatkarki uniosły ręce do góry, a wówczas do środka wszedł wspólnik napastnika.

Drugi z mężczyzn zabrał zegarek będącej na celowniku ofiary, a następnie podszedł do zawodniczek i zabrał ich telefony komórkowe, po czym wybiegł z lokalu. Jeden z przestępców też zaczął się wycofywać, ale wrócił jeszcze po chwili, wszedł za ladę i szukał czegoś, prawdopodobnie pieniędzy. Szybko jednak wybiegł. Cała akcja trwała około pół minuty. Dla siatkarek i pozostałych klientów trwała jednak dużo dłużej. Całą sytuację zarejestrowały kamery znajdujące się wewnątrz.

Zdaniem funkcjonariuszy lokalnej policji przestępcy mieli jeszcze trzeciego wspólnika. Czekał on na nich przed restauracją w białym samochodzie marki nissan. Trwają poszukiwania sprawców.

Brasilia Volei występuje w brazylijskiej Superlidze. W sezonie 2022/2023 drużyna rozegrała jak dotąd osiem meczów, z czego wygrała tylko dwa i przegrała aż sześć. Z dorobkiem sześciu punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli liczącej 12 drużyn.

