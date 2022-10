Oto ostateczne miejsce reprezentacji Polski na MŚ siatkarek

Dużo emocji towarzyszyło siatkarskim mistrzostwom świata kobiet. Biało-Czerwone wyśrubowały w nich wręcz historyczny wynik. Od 1962 roku nie udało im się awansować do ćwierćfinału turnieju. Gdy już stało się to w 2022 roku, nie udało się tego rekordu podnieść o jeszcze jeden poziom. Choć nie ma co ukrywać, że Polki były blisko. Przeważały nad Serbkami w tie-breaku, ale potem straciły przewagę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:3 (25:21, 21:25, 19:25, 26:24, 14:16).

REKLAMA

Zobacz wideo Polskie siatkarki zadziwiły świat. Sensacja. "Nie spodziewały się"

Serbskie media podkreślają jedną rzecz po meczu z Polską na MŚ

Polska nie jest najgorsza "ósemce" mistrzostw świata

Pozostaje duży niedosyt, ale powstały fundamenty do tego, by powalczyć o więcej w przyszłości. Zresztą trzeba też przyznać, że przed meczem mało kto spodziewał się, że Polki postawią Serbki w takiej sytuacji. Przypomnijmy, że to aktualne obrończynie tytułu MŚ sprzed czterech lat. Ba, w tym roku też znalazły się w walce o złoto. W półfinale wygrały 3:1 ze Stanami Zjednoczonymi.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Reprezentacja Polski, awansując do ćwierćfinału, znalazła się w najlepszej "ósemce" mistrzostw świata. Oznaczało to, że w klasyfikacji końcowej zajmie miejsca od 5. do 8. Dziś wiemy już, że nie będzie to ostatnia pozycja z opisanym. Podopieczne Stefano Lavariniego zajęły ostatecznie 7. miejsce. Gorzej od nich wypadły Turczynki, które przegrały w ćwierćfinale 0:3 z USA.

Natomiast przed Polkami znalazły się Chinki (6. miejsce; porażka 1:3 z Włochami) oraz Japonki (5. miejsce; porażka 2:3 z Brazylią). Oba zespoły wyprzedziły nasze siatkarki w końcowej klasyfikacji, ponieważ miały więcej punktów w II fazie grupowej MŚ. Identyczny dorobek miała z kolei Turcja (po 17 pkt), ale porażka do zera w ćwierćfinale sprawiła, że spadły na ostatnie miejsce w "ósemce".

Tak wygląda klasyfikacja miejsc 5-24 na MŚ:

5. Japonia

6. Chiny

7. Polska

8. Turcja

9. Belgia

10. Kanada

11. Dominikana

12. Holandia

13. Tajlandia

14. Niemcy

15. Portoryko

16. Argentyna

17. Bułgaria

18. Czechy

19. Kenia

20. Korea Południowa

21. Kolumbia

22. Chorwacja

23. Kazachstan

24. Kamerun

Znakomite wieści dla Polek w walce o IO. Polki wysoko w rankingu FIVB

Do końca siatkarskich mistrzostw świata zostały jeszcze dwa dni. W czwartek odbędzie się drugi półfinał. W nim Włoszki zmierzą się z Brazylijkami. Początek spotkania o godz. 20:00. Finał odbędzie się w sobotę, 15 października o godz. 20:00. Zachęcamy do śledzenia Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie pojawiają się najważniejsze informacje dotyczące MŚ kobiet w siatkówce.